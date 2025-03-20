محمد رمضان يقدم سؤال جديد في برنامج مدفع رمضان.. تعرف على التفاصيل



يواصل الفنان محمد رمضان تقديم برنامجه اليومي مدفع رمضان، الذي يحظى بمتابعة واسعة خلال شهر رمضان المبارك، البرنامج يجمع بين الترفيه والتحدي، حيث يقدم للمشاهدين فرصة الفوز بجوائز مالية ضخمة من خلال الإجابة على أسئلة متنوعة.

يرصد الموجز، سؤال مسابقة برنامج مدفع رمضان تقديم الفنان محمد رمضان خلال الحلقة السابقة وكافة التفاصيل حول البرنامج فيما يلي:

برنامج مدفع رمضان

سؤال حلقة برنامج مدفع رمضان يثير تفاعل الجمهور

في الحلقة التاسعة عشرة من برنامج مدفع رمضان، طرح محمد رمضان سؤالًا أثار تفاعل المشاهدين، حيث طلب منهم تحديد عدد مرات تكرار كلمة "كسبانين" خلال الحلقة.

هذا النوع من الأسئلة يتطلب متابعة دقيقة من الجمهور، مما يزيد من تفاعلهم وحماسهم للمشاركة.

كيفية المشاركة في مسابقة برنامج مدفع رمضان

للمشاركة في المسابقة اليومية، يتوجب على المشاهدين إرسال إجاباتهم عبر رسالة نصية (SMS) إلى الرقم 2345.

يحصلون الفائزون على جوائز مالية تصل إلى 300 ألف جنيه، مما يجعل المسابقة من أكثر الفعاليات جاذبية خلال الشهر الكريم.

موعد عرض برنامج مدفع رمضان والقنوات الناقلة

يُعرض برنامج مدفع رمضان يوميًا عبر قناة DMC في تمام الساعة السادسة مساءً، بعد الإفطار مباشرة، هذا التوقيت يتيح للمشاهدين متابعته بسهولة خلال أوقات الراحة بعد يوم الصيام، مما يعزز من شعبيته.

برنامج مدفع رمضان

الحصول على الإجابات الصحيحة لبرنامج مدفع رمضان عبر الإنترنت

لمن فاتته الحلقة أو يرغب في التأكد من الإجابة الصحيحة، يمكنه البحث عبر الإنترنت أو متابعة المنصات المختلفة التي تنشر تفاصيل الأسئلة اليومية وإجاباتها، بالإضافة إلى مشاهدة الحلقة عبر القنوات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

مع استمرار عرض حلقات برنامج مدفع رمضان للفنان محمد رمضان، يترقب الجمهور مزيدًا من التحديات والأسئلة المشوقة التي تضيف جوًا من التفاعل والإثارة، حيث يثبت البرنامج نجاحه عامًا بعد عام، ليصبح جزءًا من العادات الرمضانية لدى الكثير من الأسر المصرية والعربية.

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