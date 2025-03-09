كيفية الاشتراك في مسابقة محمد رمضان 2025 والفوز بـ 300 ألف جنيه

تشهد برامج المسابقات في رمضان إقبالًا واسعًا، ومن أبرزها هذا العام برنامج "مدفع رمضان" الذي يقدمه النجم محمد رمضان، حيث يتيح فرصة ربح جوائز مالية تصل إلى 300 ألف جنيه. ويتساءل الكثيرون عن رقم الاشتراك في المسابقة وكيفية المشاركة بها، ويرصد إليكم موقع الموجز التفاصيل .

تفاصيل برنامج مدفع رمضان 2025

في خطوة جديدة، أطلق محمد رمضان برنامج "مدفع رمضان"، وهو مختلف عن أعماله الرمضانية المعتادة التي تركز على الدراما الاجتماعية. وقد حقق البرنامج انتشارًا واسعًا بمجرد الإعلان عنه، حيث يقوم رمضان بالتجول في الشوارع واختيار مشاركين من الفئات الأكثر احتياجًا لتقديم الجوائز لهم.

كيفية الاشتراك في مسابقة محمد رمضان

للمشاركة في المسابقة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. إرسال رسالة نصية تحتوي على الإجابة الصحيحة للسؤال اليومي.



2. إرسال الرسالة على الرقم 2345.



3. تكلفة الرسالة الواحدة 1.5 جنيه مصري.

خطوات الاشتراك والفوز بالجائزة

لكي تتمكن من الفوز بالجائزة، عليك الالتزام بالخطوات التالية:

1. متابعة حلقات برنامج مدفع رمضان يوميًا.



2. الاستماع إلى السؤال اليومي الذي يطرحه محمد رمضان في نهاية الحلقة.



3. معرفة الإجابة الصحيحة وكتابتها في رسالة نصية.



4. إرسال الرسالة على الرقم 2345 قبل انتهاء الوقت المحدد.

موعد عرض برنامج مدفع رمضان 2025

يمكن متابعة البرنامج يوميًا وفق الجدول التالي:

يُعرض على قناة DMC بعد أذان المغرب مباشرةً.

تعاد الحلقة الساعة 4 فجرًا.



لماذا يحظى البرنامج باهتمام كبير؟

يرجع نجاح البرنامج إلى:

شهرة محمد رمضان وجماهيريته الكبيرة في الوطن العربي.

قيمة الجوائز المالية، حيث تصل الجائزة الكبرى إلى 300 ألف جنيه.

طبيعة البرنامج التي تعتمد على التفاعل المباشر مع الجمهور في الشارع.



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بهذه الخطوات، يمكنك أن تكون أحد الفائزين بجائزة 300 ألف جنيه في مدفع رمضان، فهل ستكون سعيد الحظ هذا العام؟

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