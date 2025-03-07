موعد عرض برنامج مدفع رمضان الحلقة السابعة لـ محمد رمضان

لأول مرة، يبتعد الفنان محمد رمضان عن الدراما الرمضانية التقليدية ويخوض تجربة جديدة من خلال برنامج تلفزيوني يحمل اسم "مدفع رمضان". هذا البرنامج الذي أثار فضول الجمهور منذ الإعلان عنه، تبين لاحقًا أنه يدور حول تقديم المساعدات الإنسانية في أجواء تنافسية شيقة. ومع استمرار عرض الحلقات، يتساءل المشاهدون عن موعد بث الحلقة السابعة، والترددات الخاصة بالقنوات الناقلة، ويرصد إليكم موقع الموجز التفاصيل .

موعد عرض برنامج مدفع رمضان الحلقة 7

يُبث برنامج "مدفع رمضان" حصريًا عبر قناة DMC المصرية، والتي تمتلك حقوق عرضه الأساسية. وتحدد مواعيد البث على النحو التالي:

موعد العرض الرئيسي: الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر، تزامنًا مع موعد الإفطار.

الإعادة الأولى: الساعة 12:30 منتصف الليل.

الإعادة الثانية: الساعة 12:30 ظهرًا على قناة الحياة.



تردد قناة DMC الناقلة لبرنامج مدفع رمضان

لمتابعة البرنامج دون تشويش، يمكن استقبال قناة DMC عبر الترددات التالية:

على النايل سات:

التردد: 12092

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6



على العرب سات:

التردد: 12073

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6



كيفية ضبط قناة DMC على الرسيفر

لمشاهدة "مدفع رمضان" بجودة عالية، يمكن ضبط قناة DMC على الرسيفر من خلال الخطوات التالية:

1. تشغيل جهاز الاستقبال والتأكد من اتصاله بالتلفزيون.



2. الدخول إلى قائمة الإعدادات باستخدام الريموت كنترول.



3. اختيار قسم التركيبات، ثم تحديد القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات.



4. الضغط على إضافة تردد جديد وإدخال بيانات القناة بدقة.



5. التأكد من قوة الإشارة، ثم الضغط على زر البحث.



6. بعد اكتمال البحث، حفظ القناة في قائمة القنوات المتاحة.

برنامج "مدفع رمضان" يواصل إثارة الجمهور

مع استمرار عرض الحلقات، يزداد حماس المشاهدين لمتابعة مفاجآت البرنامج الذي يدمج بين الترفيه والعمل الخيري، مما يجعله إضافة جديدة ومميزة إلى موسم رمضان 2025.

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