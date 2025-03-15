سؤال محمد رمضان اليوم من مدفع رمضان.. تفاصيل

سؤال محمد رمضان اليوم.. قام الفنان محمد رمضان، خلال تقديم برنامجه مدفع رمضان المذاع على قناة dmc، فى الحلقة الـ 15 من البرنامج، بتوجيه سؤالاً لمتابعيه والحل يتم إرساله فى رسالة sms على رقم 2345 والجائزة 300 ألف جنيه.

ويرصد لكم موقع الموجز سؤال محمد رمضان اليوم في برنامجه مدفع رمضان التي يذاع خلال شهر رمضان 2025.

سؤال محمد رمضان اليوم

وقام محمد رمضان بطرح سؤال الحلقة اليوم من برنامجه مدفع رمضان حيث قال: "كام مرة قلت فى هذه الحلقة "اسمك إيه والأخيرة محسوبة؟ والإجابة تبعتها على sms على رقم 2345".

محمد رمضان يتحدث عن برنامجه مدفع رمضان 2025

سؤال محمد رمضان اليوم.. ومن الجدير بالذكر سبق وقال الفنان محمد رمضان، إن برنامج مدفع رمضان، تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصري، كاشفًا عن أنه قال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند تعاقده على تقديم هذا البرنامج.

برنامج مدفع رمضان هو برنامج ترفيهي يقدمه الفنان محمد رمضان خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025. يعتمد البرنامج على جولات ميدانية في مختلف محافظات مصر، حيث يلتقي محمد رمضان بالمواطنين لتحقيق أحلامهم وتقديم جوائز مالية قيّمة.

و كما يتضمن برنامج مدفع رمضان مسابقات تفاعلية للمشاهدين في منازلهم، مع جوائز تصل إلى 300 ألف جنيه.

مواعيد العرض والقنوات الناقلة

ويعرض البرنامج يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:00 مساءً، بالتزامن مع إذان المغرب على قناة DMC والإعادة الساعة 12:00 منتصف الليل على قناة DMC دراما.

كيفية المشاركة في مسابقات برنامج مدفع رمضان

ويمكن للمشاهدين المشاركة في مسابقة مدفع رمضان من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على الإجابة الصحيحة لسؤال الحلقة الذي يطرحه محمد رمضان، وذلك على الرقم 2345، بتكلفة 1.5 جنيه للرسالة، ويتم اختيار الفائز بجائزة تصل إلى 300 ألف جنيه بناءً على قرعة إلكترونية تُجرى بين المشاركين. ​​

في إحدى الحلقات

وسبق حقق برنامج مدفع رمضان في احد الحلقات حلم مواطن من محافظة الإسكندرية يدعى محمد محمود إبراهيم برحلة حج لزيارة بيت الله الحرام، وكما فاز مواطن من الإسكندرية بسداد قرضه ضمن فقرة "

سيارة الأحلام في البرنامج. ​​

آخر أعمل محمد رمضان

وطرح محمد رمضان في يناير الماضي، أحدث أغنيه بعنوان قطتي مبتخربش عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب، وكما طرح أغنية أنا البلد، التي حصدت على أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع اليوتيوب، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان كلوبيكس.

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