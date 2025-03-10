موعد برنامج مدفع رمضان لـ محمد رمضان والقنوات الناقلة وتفاصيل المسابقة اليومية

يعد برنامج "مدفع رمضان" للنجم محمد رمضان من أشهر البرامج الترفيهية خلال شهر رمضان المبارك، حيث يقدمه الفنان محمد رمضان بمزيج من الكوميديا والتسلية. يضم البرنامج مسابقات يومية تتيح للمشاهدين فرصة الفوز بجوائز مالية تصل إلى 300 ألف جنيه، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

موعد عرض برنامج مدفع رمضان 2025

يُعرض البرنامج مدفع رمضان لـ محمد رمضان يوميًا خلال شهر رمضان في الأوقات التالية:

العرض الأول: الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، مع أذان المغرب.

الإعادة الأولى: الساعة 12:00 منتصف الليل.

الإعادة الثانية: الساعة 12:00 ظهرًا في اليوم التالي.



القنوات الناقلة لبرنامج مدفع رمضان

يمكن مشاهدة برنامج "مدفع رمضان" لـ محمد رمضان عبر القنوات التالية:

قناة DMC – العرض الأول الساعة 6:00 مساءً.

قناة DMC دراما – إعادة الحلقة الساعة 12:00 منتصف الليل.

قناة الحياة – إعادة الحلقة الساعة 12:00 ظهرًا.



تردد القنوات الناقلة

لضبط استقبال البرنامج بجودة عالية، يمكن استخدام الترددات التالية:

تردد قناة DMC

التردد: 12092

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: ⅚



تردد قناة DMC دراما (عرب سات)

التردد: 12073

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: ⅚



كيفية الاشتراك في مسابقة مدفع رمضان

يتيح برنامج مدفع رمضان لـ محمد رمضان للمشاهدين فرصة الفوز بجائزة يومية قدرها 300 ألف جنيه مصري من خلال الخطوات التالية:

1. متابعة الحلقة اليومية والاستماع للسؤال المطروح.



2. إرسال الإجابة الصحيحة عبر رسالة نصية إلى الرقم 2345.



3. تكلفة الرسالة: 1.5 جنيه مصري.



4. يتم اختيار الفائز عبر قرعة إلكترونية بين المشاركين الذين أرسلوا الإجابات الصحيحة.

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