مواعيد عرض برنامج مدفع رمضان والقنوات الناقلة.. تفاصيل

برنامج مدفع رمضان أصبح حديث الشارع المصري بعد النجاح الكبير الذي حققه، مما دفع الجمهور للبحث عن تفاصيل عرضه، خاصةً مواعيده والقنوات الناقلة، ويرصد اليكم موقع الموجز تفاصيل برنامج مدفع رمضان

في هذا التقرير، نقدم لكم كافة التفاصيل حول برنامج مدفع رمضان، وكيفية الاشتراك في مسابقاته، بالإضافة إلى ترددات القنوات الناقلة له.

مواعيد عرض برنامج مدفع رمضان

يُعرض برنامج مدفع رمضان يوميًا خلال شهر رمضان في الأوقات التالية:

العرض الأول: الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، تزامنًا مع موعد الإفطار.

الإعادة الأولى: الساعة 12:00 منتصف الليل.

الإعادة الثانية: الساعة 12:00 ظهرًا.

القنوات الناقلة لبرنامج مدفع رمضان

يتساءل الكثيرون: "مدفع رمضان على قناة إيه؟" والإجابة أنه يُعرض على ثلاث قنوات، وهي:

قناة DMC: يُعرض عقب أذان المغرب مباشرةً.

قناة DMC دراما: الإعادة الساعة 12:00 منتصف الليل.

قناة الحياة: تُعاد الحلقة في تمام الساعة 12:00 ظهرًا.

ترددات القنوات الناقلة لبرنامج مدفع رمضان

تردد قناة DMC على النايل سات

التردد: 12092

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚



تردد قناة DMC دراما الجديد 2025 على عرب سات

التردد: 12073

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

كيفية الاشتراك في مسابقة برنامج مدفع رمضان

يتيح برنامج مدفع رمضان للمشاهدين فرصة الفوز بجوائز مالية كبيرة، وللمشاركة في المسابقة، يجب إرسال رسالة نصية تحتوي على الإجابة الصحيحة لسؤال الحلقة، والذي يطرحه محمد رمضان، إلى الرقم 2345 بتكلفة 1.5 جنيه للرسالة.

يتم اختيار الفائز بجائزة تصل إلى 300 ألف جنيه من خلال قرعة إلكترونية بين جميع المشاركين.

فكرة برنامج مدفع رمضان 2025

يعتمد برنامج مدفع رمضان على تقديم مزيج من الترفيه والتفاعل مع الجمهور، حيث يجوب محمد رمضان الشوارع لمقابلة الناس ومنحهم جوائز قيمة. كما يستضيف متصلين عبر الهاتف، ويتيح لهم الفرصة للفوز بجوائز مالية.

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