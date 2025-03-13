siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

نجوم الفن

مواعيد عرض برنامج مدفع رمضان والقنوات الناقلة.. تفاصيل

محمد رمضان
محمد رمضان

برنامج مدفع رمضان أصبح حديث الشارع المصري بعد النجاح الكبير الذي حققه، مما دفع الجمهور للبحث عن تفاصيل عرضه، خاصةً مواعيده والقنوات الناقلة، ويرصد اليكم موقع الموجز تفاصيل برنامج مدفع رمضان 

لا يفوتك

موعد عرض برنامج مدفع رمضان 2025 مع محمد رمضان على قناة dmc

موعد برنامج مدفع رمضان لـ محمد رمضان والقنوات الناقلة وتفاصيل المسابقة اليومية

في هذا التقرير، نقدم لكم كافة التفاصيل حول برنامج مدفع رمضان، وكيفية الاشتراك في مسابقاته، بالإضافة إلى ترددات القنوات الناقلة له.

 

مواعيد عرض برنامج مدفع رمضان

يُعرض برنامج مدفع رمضان يوميًا خلال شهر رمضان في الأوقات التالية:

العرض الأول: الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، تزامنًا مع موعد الإفطار.

الإعادة الأولى: الساعة 12:00 منتصف الليل.

الإعادة الثانية: الساعة 12:00 ظهرًا.

 

القنوات الناقلة لبرنامج مدفع رمضان

يتساءل الكثيرون: "مدفع رمضان على قناة إيه؟" والإجابة أنه يُعرض على ثلاث قنوات، وهي:

قناة DMC: يُعرض عقب أذان المغرب مباشرةً.

قناة DMC دراما: الإعادة الساعة 12:00 منتصف الليل.

قناة الحياة: تُعاد الحلقة في تمام الساعة 12:00 ظهرًا.

 

ترددات القنوات الناقلة لبرنامج مدفع رمضان

تردد قناة DMC على النايل سات

التردد: 12092

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚


تردد قناة DMC دراما الجديد 2025 على عرب سات

التردد: 12073

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

 

كيفية الاشتراك في مسابقة برنامج مدفع رمضان

يتيح برنامج مدفع رمضان للمشاهدين فرصة الفوز بجوائز مالية كبيرة، وللمشاركة في المسابقة، يجب إرسال رسالة نصية تحتوي على الإجابة الصحيحة لسؤال الحلقة، والذي يطرحه محمد رمضان، إلى الرقم 2345 بتكلفة 1.5 جنيه للرسالة.

يتم اختيار الفائز بجائزة تصل إلى 300 ألف جنيه من خلال قرعة إلكترونية بين جميع المشاركين.

 

فكرة برنامج مدفع رمضان 2025

يعتمد برنامج مدفع رمضان على تقديم مزيج من الترفيه والتفاعل مع الجمهور، حيث يجوب محمد رمضان الشوارع لمقابلة الناس ومنحهم جوائز قيمة. كما يستضيف متصلين عبر الهاتف، ويتيح لهم الفرصة للفوز بجوائز مالية.

اقرأ أيضاً:

مسلسلات رمضان 2025 .. مسلسل قلبي ومفتاحه يفتح ملف عالم الجريمة والمال

قائمة مسلسلات رمضان 2025 لنجوم الدراما ومواعيد العرض والقنوات الناقلة

لا يفوتك

موعد عرض برنامج مدفع رمضان 2025 مع محمد رمضان على قناة dmc

موعد برنامج مدفع رمضان لـ محمد رمضان والقنوات الناقلة وتفاصيل المسابقة اليومية

كيفية الاشتراك في مسابقة محمد رمضان 2025 والفوز بـ 300 ألف جنيه
تم نسخ الرابط