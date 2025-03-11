موعد عرض برنامج مدفع رمضان 2025 مع محمد رمضان على قناة dmc

يعد برنامج "مدفع رمضان" لعام 2025 من أبرز البرامج التي ستُعرض خلال شهر رمضان المبارك على قناة dmc دراما، حيث يقدمه الفنان محمد رمضان في تجربة جديدة له بمجال تقديم البرامج، ما يمنح الجمهور فرصة التفاعل معه بطريقة مباشرة وممتعة.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

موعد عرض برنامج مدفع رمضان 2025

يُعرض البرنامج يوميًا على قناة dmc دراما، تحديدًا بعد أذان المغرب مباشرة، وهو التوقيت الذي ينتظره العديد من المشاهدين لمتابعة أحداث البرنامج في أجواء مليئة بالحماس والتشويق. وفيما يلي مواعيد العرض:

موعد العرض الرئيسي: الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد الإعادة: الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

تفاصيل البرنامج وأسلوبه

يقدم محمد رمضان البرنامج بأسلوب جديد يجمع بين التفاعل المباشر مع الجمهور والمحتوى الترفيهي الذي يتناسب مع أجواء رمضان. ومن المتوقع أن يتضمن البرنامج فقرات متنوعة، تشمل مسابقات وجوائز ومواقف مشوقة تزيد من ارتباط الجمهور به.

القناة الناقلة وتردداتها

يُبث برنامج "مدفع رمضان" على قناة dmc دراما، التي تُعد واحدة من القنوات الرائدة في تقديم محتوى رمضاني متميز. لمتابعة البرنامج بجودة عالية، يمكن ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية:

تردد قناة dmc دراما على النايل سات

التردد: 12092

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة dmc دراما على العرب سات

التردد: 12073

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

كيفية متابعة البرنامج والمشاركة

يتيح البرنامج للمشاهدين فرصة التفاعل والمشاركة في المسابقات التي تُعرض في كل حلقة، حيث يمكن إرسال الإجابات عبر رسائل SMS. كما يمكن متابعة الحلقات عبر المنصات الرقمية التابعة لقناة dmc دراما لمن فاتهم موعد البث المباشر.

يُعتبر برنامج "مدفع رمضان" إضافة جديدة إلى قائمة البرامج الرمضانية المتميزة، حيث يمنح المشاهدين تجربة ترفيهية شيقة مع النجم محمد رمضان. لضمان عدم تفويت أي حلقة، تأكد من ضبط التردد الصحيح والاستمتاع بمتابعة البرنامج يوميًا خلال شهر رمضان المبارك.

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