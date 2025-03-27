برنامج مدفع رمضان وكيف تشارك في المسابقة اليومية وتربح 300 ألف جنيه؟

يقدم الفنان محمد رمضان هذا العام تجربة جديدة لجمهوره من خلال برنامج "مدفع رمضان"، بدلًا من المسلسل الرمضاني التقليدي. البرنامج يُعرض على قناة DMC ويجمع بين الترفيه والمنافسة، حيث يتيح للمشاهدين فرصة الفوز بجوائز مالية تصل إلى 300 ألف جنيه، ويرصد الموجز تفاصيل .

كيفية الاشتراك في مسابقة "مدفع رمضان"؟

يُمكن للراغبين في المشاركة في المسابقة إرسال رسالة نصية (SMS) تحتوي على إجابة السؤال اليومي المعروض خلال الحلقة إلى الرقم 2345، وذلك مقابل 1.5 جنيه فقط. سيتم الإعلان عن الفائزين يوميًا، مما يجعلها فرصة رائعة لمحبي التحديات.

موعد عرض برنامج "مدفع رمضان"

يُذاع البرنامج يوميًا في تمام الساعة 6 مساءً على قناة DMC، مع إعادة في تمام الساعة 4 صباحًا، ما يتيح للمشاهدين متابعة الحلقات في التوقيت المناسب لهم.

لماذا يجب عليك متابعة "مدفع رمضان"؟

جوائز مالية ضخمة تصل إلى 300 ألف جنيه.

محتوى ترفيهي مميز يجمع بين المسابقات والتشويق.

تنوع الشخصيات حيث يجسد محمد رمضان 30 شخصية مختلفة تمثل جوانب متنوعة من المجتمع المصري.

سهولة الاشتراك عبر رسالة نصية قصيرة دون تعقيدات.



برنامج "مدفع رمضان" يعد واحدًا من أبرز البرامج الرمضانية في 2025، حيث يجمع بين الترفيه والمنافسة، ويوفر تجربة فريدة لمحبي البرامج التفاعلية. لا تفوت الفرصة وشارك الآن!

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