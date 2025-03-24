سبب الخلاف بين محمد رمضان وياسمين صبري.. تفاصيل الأزمة كاملة

تصدّرت الأزمة بين الفنان محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، خاصة بعد انتشار فيديو يجمع بينهما في إحدى المناسبات الرمضانية، ويرصد الموجز التفاصيل

بداية الأزمة بين محمد رمضان وياسمين صبري

ورغم مشاركة كل من محمد رمضان وياسمين صبري في فيلم «الديزل» عام 2018، إلا أن الخلاف بينهما بدأ يظهر بعد تصريحات صادمة من ياسمين صبري. ففي إحدى الندوات بمهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة العربية السعودية، قالت ياسمين إن فيلم «الديزل» لم يحقق النجاح المتوقع، مما تسبب في توتر العلاقة بينهما. ورغم محاولة مدير الندوة التأكيد أن الفيلم جيد لكنه لم يحالفه الحظ، اكتفت ياسمين صبري بالرد بكلمة واحدة: «ماشي»، في إشارة واضحة إلى عدم اقتناعها.

مشادة علنية خلال حفل سحور

لم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، بل اشتعلت من جديد خلال حضور الثنائي حفل سحور في شهر رمضان. وانتشر مقطع فيديو ظهرت فيه ياسمين صبري وهي تهنئ محمد رمضان على برنامجه الجديد «مدفع رمضان» قائلة: «مبروك يا ابني». لكن رد فعل محمد رمضان كان غاضبًا للغاية، حيث أجابها: «ابني إزاي؟! أنتي مجنونة؟!»، الأمر الذي أثار استياء ياسمين صبري، ودفعها لمغادرة المكان غاضبة، وسط علامات واضحة من الضيق والانزعاج.

ياسمين صبري تغادر غاضبة وتطلب من المصورين الابتعاد

بعد المشادة الكلامية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تُظهر لحظة انسحاب ياسمين صبري من الحفل، وهي تطلب من المصورين تركها في حالها قائلة: «سيبوني في حالي».

رد محمد رمضان على الأزمة

من جانبه، نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» مقطع فيديو للحظة الخلاف، وأرفقه بمقطع من أغنيته الشهيرة «مافيا»، والذي يقول فيه: «الناس اللي بتتنك أنا بديها فوق راسها»، في إشارة واضحة للرد على الأزمة دون التصريح المباشر.

أعمال جمعت بين محمد رمضان وياسمين صبري

جدير بالذكر أن الثنائي سبق وتعاون في أكثر من عمل فني، أبرزها:

مسلسل الأسطورة الذي عُرض عام 2016 من إخراج محمد سامي، وشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم فردوس عبد الحميد، روجينا، هادي الجيار، نسرين أمين، مي عمر، ريم مصطفى، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

فيلم الديزل عام 2018 من بطولة محمد رمضان وياسمين صبري وتامر هجرس، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، ومن إخراج كريم السبكي.



الأزمة بين محمد رمضان وياسمين صبري تشعل مواقع التواصل

تفاعل رواد مواقع التواصل مع الأزمة بشكل كبير، بين مؤيد ومعارض لكل طرف. البعض رأى أن ياسمين صبري تجاوزت بحديثها، والبعض الآخر اعتبر أن رد فعل محمد رمضان كان مبالغًا فيه. وحتى الآن، يظل الخلاف بين النجمين حديث السوشيال ميديا، وسط تساؤلات الجمهور: هل ستعود العلاقة بينهما أم أن القطيعة مستمرة؟

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