مواعيد عرض وإعادة برنامج «مدفع رمضان» للفنان محمد رمضان على قناة DMC

يواصل الفنان محمد رمضان إطلالته الرمضانية المميزة من خلال برنامجه الجديد «مدفع رمضان»، والذي يُعرض حصريًا عبر شاشة قناة DMC خلال شهر رمضان المبارك. يقدم البرنامج أجواء من الترفيه والمفاجآت والجوائز القيمة، ويهدف إلى إسعاد الجمهور المصري في كل مكان، ويرصد اليكم موقع الموجز تفاصيل.

موعد عرض برنامج مدفع رمضان على قناة DMC

يُعرض برنامج «مدفع رمضان» يوميًا في تمام الساعة السادسة مساءً عبر قناة DMC، ليكون الجمهور على موعد يومي مع المتعة والمرح قبل الإفطار. كما تقدم القناة إعادة الحلقة في اليوم التالي في تمام الساعة الرابعة صباحًا، ليتمكن من فاته العرض الرئيسي من متابعته في وقت لاحق.

سؤال الحلقة وفرصة للفوز بجائزة 300 ألف جنيه

يطرح محمد رمضان سؤال في كل حلقة ويمكن لكل المشاهدين الاشتراك بسهولة عبر إرسال الإجابة من خلال رسالة نصية على الرقم المخصص.

رسالة محمد رمضان لجمهوره

وخلال الحلقة، كشف الفنان محمد رمضان أن برنامج «مدفع رمضان» تم إنتاجه بحب كبير من أجل الشعب المصري، وقال إنه عندما تم الاتفاق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعرب عن استعداده للذهاب لأي مكان في مصر لإدخال الفرحة على قلوب الناس.

برنامج مدفع رمضان يجمع بين الترفيه والجوائز الكبيرة

برنامج «مدفع رمضان» يجمع بين روح الفوازير والتشويق وتقديم الجوائز الضخمة للجمهور، ليكون أحد أبرز البرامج الرمضانية هذا العام على قناة DMC. ويحرص محمد رمضان على تقديم حلقات مليئة بالحيوية والمفاجآت يوميًا طوال الشهر الكريم.

قناة DMC تواصل جذب الجمهور في رمضان 2025

بهذا البرنامج الجديد، تواصل قناة DMC تقديم محتوى متنوع وهادف، يجمع بين الترفيه والمرح والتواصل المباشر مع الجمهور، خاصة من خلال الجوائز القيمة التي يقدمها البرنامج. ومن المتوقع أن يحقق «مدفع رمضان» نسب مشاهدة مرتفعة، في ظل الشعبية الكبيرة لمحمد رمضان، وحرص القناة على تقديم أفضل الإنتاجات خلال الشهر الفضيل.

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