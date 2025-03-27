إجابة سؤال برنامج مدفع رمضان في الحلقة 27 ومفاجآت جديدة

يواصل برنامج المسابقات الشهير مدفع رمضان جذب أنظار المشاهدين يوميًا، حيث أصبح محطة ثابتة لعشاق الألغاز الرمضانية والمنافسة الشيقة ومع وصوله إلى الحلقة 27، ينتظر الجمهور بشغف التعرف على الإجابة الصحيحة لسؤال الحلقة السابقة، إلى جانب السؤال الجديد الذي سيُطرح اليوم.

يرصد الموجز تفاصيل برنامج مدفع رمضان تقديم الفنان محمد رمضان واجابة سؤال الحلقة 27 فيما يلي:

برنامج مدفع رمضان

مواعيد عرض برنامج مدفع رمضان والإعادة

يُذاع برنامج مدفع رمضان يوميًا عبر شاشة قناة DMC في تمام الساعة السادسة مساءً، مباشرةً بعد أذان المغرب، ليمنح المشاهدين فرصة المشاركة في المسابقة قبل الإفطار.

كما تُعاد الحلقة في منتصف الليل، لمن فاتته المتابعة في الموعد الأساسي.

برنامج مدفع رمضان

إعلان الفائزين في برنامج مدفع رمضان وسؤال جديد

في كل حلقة، يتم الإعلان عن أسماء الفائزين الذين نجحوا في تقديم الإجابة الصحيحة لسؤال اليوم السابق، وذلك بعد إجراء سحب عشوائي بينهم.

أما بالنسبة للحلقة 27، فمن المتوقع أن يزداد الحماس لدى الجمهور لمعرفة الفائزين في الحلقة 26، إلى جانب التحدي الجديد الذي سيطرحه البرنامج في حلقة اليوم، والذي سيكون فرصة جديدة للراغبين في الفوز بالجوائز القيمة.

طريقة المشاركة في مسابقة برنامج مدفع رمضان

يُتيح البرنامج للمشاهدين فرصة إرسال إجاباتهم بسهولة عبر رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 2345، مقابل تكلفة رمزية تقدر بـ1.5 جنيه لكل رسالة.

ومن خلال هذه الآلية، يمكن لأي شخص أن يكون ضمن المرشحين للفوز، بشرط الإجابة الصحيحة على السؤال المطروح.

إجابة سؤال الحلقة السابقة من برنامج مدفع رمضان

كان سؤال الحلقة 26 من البرنامج يدور حول الأغنية الشهيرة "بتحلوي"، حيث طُلب من المشاركين تحديد عدد مرات تكرار كلمة "بتتغري" داخل الأغنية.

وبعد استلام آلاف الإجابات من المشاهدين، تم الإعلان أن الإجابة الصحيحة هي 10 مرات، ليتم بعدها اختيار الفائزين المحظوظين الذين قدموا الإجابة الصحيحة.

برنامج مدفع رمضان

ترقب وتشويق للحلقة الجديدة من برنامج مدفع رمضان

مع استمرار حلقات "مدفع رمضان"، يتزايد التفاعل الجماهيري بشكل ملحوظ، حيث ينتظر المشاهدون بفارغ الصبر تحديات جديدة، ومنافسة مثيرة للفوز بجوائز البرنامج.

واليوم، في الحلقة 27، سيحظى الجمهور بفرصة جديدة لاختبار معلوماتهم والمشاركة في مسابقة ممتعة تحمل أجواءً رمضانية مميزة.

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