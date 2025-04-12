تكريم كندة علوش في مهرجان أسوان.. تتويج رحلة فنية مبهرة

تحتفي الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بالفنانة السورية كندة علوش، تقديرًا لمسيرة فنية غنية وملهمة، حيث سيتم تكريمها في حفل الافتتاح المقرر في الثاني من مايو المقبل، وهي دورة تحمل طابعًا خاصًا هذا العام بإهدائها إلى كوكب الشرق أم كلثوم، رمز الإبداع النسائي العربي، تزامنًا مع مرور خمسين عامًا على رحيلها.

في إطار ذلك يرصد الموجز تفاصيل تكريم كندة علوش في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ومسيرتها الفنية فيما يلي:

مسيرة كندة علوش الفنية

تكريم كندة علوش يأتي انعكاسًا لموهبتها المتفردة ومشوارها الفني الحافل الذي امتد بين السينما السورية والمصرية، حيث استطاعت أن تفرض حضورها بأدوار تعكس واقع المرأة العربية، وتعبر عن أحلامها وتحدياتها، لم تكتفي كندة بالنجاح المحلي، بل انطلقت نحو آفاق أوسع، لتشارك في أفلام عالمية عرضت في كبرى المهرجانات الدولية.

من بين أبرز مشاركاتها، فيلم "نزوح" للمخرجة السورية سؤدد كعدان، الذي فاز بجائزة الجمهور في مهرجان فينيسيا، وفيلم "السباحتان" مع المخرجة البريطانية المصرية سالي الحسيني، الذي عُرض في افتتاح مهرجان تورنتو، كما شاركت في فيلم "الأتوبيس الأصفر" للمخرجة الأمريكية وندي بيرنارز، والذي جمعها بعدد من نجوم السينما الهندية، ولاقى صدى واسعًا في مهرجانات تورنتو ولندن والقاهرة.

كندة علوش

بدايات كندة علوش القوية مع عمالقة الإخراج في سوريا ومصر

انطلقت كندة علوش من سوريا مع المخرج الكبير حاتم علي في الفيلم القصير "شغف"، ثم واصلت تألقها في أفلام لافتة مثل "التجلي الأخير لغيلان الدمشقي" و"الغرباء" و"مرة أخرى"، قبل أن تنتقل إلى السينما المصرية عبر بوابة المخرج شريف عرفة في فيلم "ولاد العم".

منذ ذلك الحين، تعاونت مع نخبة من المخرجين في أفلام تركت أثرًا كبيرًا لدى الجمهور مثل "واحد صحيح"، و"هيبتا"، و"المصلحة"، و"بتوقيت القاهرة"، و"الأصليين"، وغيرها من الأعمال التي أبرزت قدرتها على التنوع والاختيار الذكي للأدوار.

حضور قوي للفنانة كندة علوش على الشاشة الصغيرة وإطلالات رمضانية مميزة

لم تقتصر إنجازات كندة علوش على السينما فحسب، بل كانت حاضرة بقوة في الدراما التلفزيونية السورية والمصرية، من أبرز مسلسلاتها: "الظاهر بيبرس"، "الاجتياح"، "ولادة من الخاصرة"، "أهل كايرو"، "نيران صديقة"، و"أفراح القبة".

كما لفتت الأنظار بدورها في مسلسل "إخواتي" خلال الموسم الرمضاني الأخير، ما أكد استمرارها في الحفاظ على بريقها وتأثيرها.

إسهامات بارزة في لجان التحكيم ودعم السينما العربية

إلى جانب التمثيل، ساهمت كندة في دعم الصناعة السينمائية من خلال عضويتها في لجان تحكيم مهرجانات مرموقة مثل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان الجونة، وتروب فيست أرابيا، ومهرجان الأقصر والإسكندرية للأفلام القصيرة، ما يعكس تقدير الوسط السينمائي لها كصوت نسائي مثقف ومؤثر.

كندة علوش

دعم مؤسسي واسع للدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

الجدير بالذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يُقام بدعم من عدة جهات حكومية ومؤسسات وطنية، منها وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للتنشيط السياحي، وشركة مصر للطيران، والمجلس القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين، ومحافظة أسوان، وجامعة أسوان، في تأكيد واضح على أهمية دعم الإبداع النسائي ومكانة المهرجان على الساحة الثقافية.

إقرأ أيضًا

شائعات انفصال وأزمات.. حكايات كندة علوش وعمرو يوسف وبداية قصة حبهما

بعد شفاء كندة علوش.. روشتة سحرية لتفادي الإصابة بمرض سرطان الثدي