فيلم أمانة البحر يحصد جائزة الجمهور في مهرجان فيلم أو كلوك الدولي

حقّق الفيلم المصري القصير "أمانة البحر" للمخرجة هند سهيل إنجازًا جديدًا بحصوله على جائزة الجمهور خلال الدورة الخامسة من مهرجان "فيلم أو كلوك" السينمائي، الذي أُقيم هذا العام بعروض متزامنة في 11 دولة من بينها مصر، وقد بلغت قيمة الجائزة 1000 يورو، ما يعكس التقدير الدولي المتزايد للأعمال السينمائية المصرية القصيرة، ويرصد الموجز تفاصيل العمل.

مهرجان يشهد توسعًا غير مسبوق

شهدت دورة هذا العام من مهرجان "فيلم أو كلوك" توسعًا كبيرًا، حيث تضمن المهرجان 94 عرضًا سينمائيًا، وهو العدد الأكبر منذ انطلاقه عام 2021، وقد تنوعت فعالياته بين عروض أفلام قصيرة، ومناقشات مع صناع الأفلام، إضافة إلى محاضرات متخصصة تناولت موضوعات فنية وتقنية متنوعة، ما أضفى بُعدًا ثقافيًا ومعرفيًا على التجربة.

مسابقة الأفلام القصيرة..منافسة حامية وجوائز مُهمة

تنافست في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة 16 فيلمًا من دول متعددة ، وقد منحت لجنة التحكيم جائزة لجنة التحكيم مناصفة بين فيلمين هما:

"حقيقة أم تحدٍ" (Truth or Dare) من رومانيا، إخراج سيمونا بورتشا

"الصمت والصوتيات" (Hushes and Phonics) من بولندا، إخراج بيوتر كامينسكي



كما حصل فيلم "مِنك" (From You) للمخرج البولندي جيدرزى جورسكي على تنويه خاص من اللجنة.

تكوّنت لجنة التحكيم هذا العام من شخصيات مرموقة في عالم السينما، وهم:

محمد تيمور (منتج مصري)، إستر شيبيلي (مديرة تصوير مجرية)، وبوجدان موريشانو (مخرج روماني).

حضور مصري متكرر في جوائز الجمهور

يُعد فوز "أمانة البحر" استكمالًا لسلسلة من النجاحات المصرية في جائزة الجمهور بالمهرجان، إذ سبق أن فاز بها مناصفة كل من:

فيلم "ماما" للمخرج ناجي إسماعيل في الدورة الرابعة

فيلم "الحد الساعة خمسة" للمخرج شريف البنداري في الدورة الأولى



مهرجان فيلم أو كلوك

"فيلم أو كلوك" هو مهرجان سينمائي دولي يُنظَّم سنويًا تحت إشراف شركة كرياتريكس فاما، وبتمويل مشترك من إدارة الصندوق الثقافي الوطني (AFCN) في رومانيا. وتُقام دورته الخامسة ضمن فعاليات "التضامن على الشاشة"، المدعومة من معهد آدم ميكيفيتش، في إطار رئاسة بولندا للبرنامج الثقافي لمجلس الاتحاد الأوروبي لعام 2025.

مستقبل واعد للسينما القصيرة المصرية

يعكس فوز "أمانة البحر" مدى تطور السينما المصرية القصيرة، وتزايد اهتمام الجمهور العالمي بها، مما يبشّر بمستقبل واعد لصناع الأفلام الشباب في مصر والمنطقة العربية، كما يؤكد على أهمية المهرجانات الدولية كمنصات لعرض الإبداع المحلي والتواصل مع جمهور أوسع.

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