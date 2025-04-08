عرض فيلم توم كروز الجديد في مهرجان كان السينمائي 2025

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي عن التشكيلة الرسمية لدورة 2025، والتي ستتضمن عرض الجزء الثامن من سلسلة أفلام "Mission: Impossible" الشهيرة، سيتم عرض الفيلم المرتقب في 14 مايو المقبل خارج المسابقة الرسمية في مسرح غراند تياتر لوميير، من المتوقع أن يحضر العرض النجم توم كروز وفريق العمل.

يرصد الموجز تفاصيل فيلم توم كروز الجديد فيما يلي:

توم كروز

البرومو التشويقي للفيلم يثير حماسة الجمهور

قبل عرضه المنتظر في 23 مايو 2025، تم طرح البرومو الدعائي للموسم الثامن من "Mission: Impossible"، الذي يعكس مشاهد الحركة المثيرة المعتادة من السلسلة.

من أبرز اللقطات المثيرة التي يظهر فيها كروز وهو يتدلى من طائرة، مما يزيد من التشويق للجماهير.

نجوم جدد ينضمون إلى الجزء الجديد من الفيلم

يشهد الجزء الثامن من "Mission: Impossible" انضمام مجموعة من النجوم الجدد مثل تراميل تيلمان وهانا وادينجهام، بالإضافة إلى الأبطال المعتادين في السلسلة مثل هايلي أتويل، فينج راميز، سيمون بيج، وأنجيلا باسيت.

نجاح الجزء السابع يؤكد قوة السلسلة

حقق الجزء السابع من السلسلة نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، حيث بلغت إيراداته حوالي 600 مليون دولار منذ طرحه في دور العرض العالمية في يوليو الماضي.

تدور أحداثه حول الذكاء الاصطناعي وتمرده على البشر، مع مهمة يقوم بها إيثان هانت (توم كروز) لإنقاذ العالم من تهديد خطير.

توم كروز

فيلم "Mission: Impossible 8" يتفوق على الأجزاء السابقة



تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تقسيم جزء من سلسلة "Mission: Impossible" إلى فيلمين بسبب التعقيدات الدرامية للقصة.

وتحدث كروز عن حجم الفيلمين قائلاً: "حجم هذين الفيلمين ملحمي بكل معنى الكلمة".

من جانبه، أكد المخرج كريستوفر ماكوري أن الفيلم يتطلب مغامرة غير مسبوقة ويجب أن يتفوق على الأجزاء السابقة.

قصة الجزء الأول من "Mission: Impossible – Dead Reckoning"



تدور أحداث الجزء الأول من "Mission: Impossible – Dead Reckoning" حول إيثان هانت وفريقه الذين ينطلقون في مهمة محفوفة بالمخاطر لإنقاذ البشرية من سلاح مرعب، قبل أن يتم الاستيلاء عليه من قبل الأعداء، في هذه المهمة، يواجه إيثان تحديًا صعبًا في الاختيار بين أحبائه ونجاح المهمة.

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