توم كروز يتحدى التوتر في تصوير مشهد خطير من "مهمة مستحيلة 8"

ظهر النجم الأمريكي توم كروز في مشاهد مثيرة خلال تصوير أحدث لقطات فيلمه المرتقب "مهمة مستحيلة 8: الحساب الميت 2"، وهو يواجه توترًا واضحًا أثناء تنفيذ أحد المشاهد الخطيرة.

وقد رصدته الكاميرات وهو يستعد لركوب طائرة حربية قديمة، حيث بدت ملامح التوتر واضحة على وجهه، ما أثار دهشة الكثيرين بالنظر إلى خبرته الطويلة في مجال الطيران والأعمال الخطرة، لذلك يستعرض " الموجز" التفاصيل في السياق التالي.

توم كروز

توم كروز وطائرة الحرب العالمية الثانية

خلال تصوير مشهد من فيلم "مهمة مستحيلة 8" في مطار أوكسفوردشاير ببريطانيا، التقطت صورة للفنان توم كروز وهو يتسلق قمرة القيادة لطائرة تعود للحرب العالمية الثانية، ورغم اعتياده على أداء المشاهد الخطرة بنفسه، بدت عليه علامات التوتر والضغط النفسي، وهو يرتدي سترة "إيثان" الجلدية الشهيرة، وقد أرجع البعض توتره إلى صعوبة المشهد وتعقيده.

الخبرة في الطيران لم تُخفف التوتر

بالرغم من أن توم كروز يمتلك رخصة طيران منذ عام 1994، وسبق أن قاد عدة طائرات، إلا أن هذا المشهد تحديداً أثار لديه نوعاً من التوتر.

مصدر مطلع أوضح أن كروز تعلم قيادة طائرة "بوينغ ستيرمان" ذات السطحين خصيصاً لتنفيذ هذا المشهد، إلا أن المهارة العالية المطلوبة لتنفيذ هذا المشهد قد تكون السبب وراء توتره.

ورجّح المصدر أن هذا المشهد يعد استكمالاً لمجموعة من المشاهد الخطرة التي بدأ كروز تصويرها منذ أبريل 2024.

مشاهد سابقة خطرة وتصوير في مواقع مميزة

لم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها توم كروز في مواقف خطرة، فقد شوهد سابقاً في عدة مواقع بريطانية، بما في ذلك ديربيشاير، ساري، ووسط لندن، في تلك المشاهد، قام بقيادة الدراجات النارية والسيارات بسرعة فائقة.

أحد أبرز تلك المشاهد كان في شارع "داونينغ ستريت" في لندن، حيث بدت شخصية "إيثان هانت" في أزمة وهو راكع على الأرض في مشهد مثير.

توم كروز

عوائق الإنتاج وتوقف التصوير

رغم التقدم الكبير في تصوير الفيلم، إلا أن عملية الإنتاج واجهت عدة عوائق. توقف تصوير الفيلم الثامن من سلسلة "مهمة مستحيلة" لفترة للترويج للجزء السابع، ثم تأخر مرة أخرى بسبب الإضراب الهوليوودي الذي استمر لأكثر من 10 أشهر.

وبعد استئناف التصوير في مارس 2024، توقفت عملية التصوير مرة أخرى في مايو بسبب أعطال في الكاميرات، مما أضاف مزيداً من التحديات إلى المشروع السينمائي الضخم.

مهمة مستحيلة 8 تكملة لأحداث خطيرة سابقة

فيلم "مهمة مستحيلة 8" يشكل تكملة لسلسلة من المشاهد المثيرة التي بدأ توم كروز تصويرها العام الماضي. ومن المتوقع أن يستكمل التصوير في الفترة المقبلة بعد تجاوز التحديات التقنية.

ومع ذلك، يبقى توم كروز ملتزمًا بتقديم مشاهد مثيرة للجمهور، محافظاً على طابعه الجريء في أداء المشاهد الخطرة بنفسه، ليظل واحداً من أبرز نجوم الأكشن في هوليوود.

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