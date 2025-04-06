مهرجان همسة يكشف القائمة الكاملة لأعضاء لجان التحكيم فى الدورة الــ 13

كشف مهرجان " همسة الدولي للاداب والفنون "، عن تفاصيل الدورة الــ ١٣ التى من المقرر أن تنطلق في شهر سبتمبرالمقبل، وتضم لجنة تحيكم المهرجان هذا العام المخرج القدير حسام الدين صلاح ، الفنان القدير طارق الدسوقي، الفنانة ميرنا وليد، الكاتب ايمن سلامه ، المخرج ابراهيم الشوادي، الكاتب انيس بجواري . ويكشف الموجز كافة تفاصيل المهرجان.

تفاصيل الدورة الــ ١٣لمهرجان " همسة الدولي للاداب والفنون "

وقال الكاتب فتحي الحصرى رئيس المهرجان فى تصريحات صحفية اعتاد مهرجان همسة ان تكون دوراته تحمل إسم كبار نجوم الفن والأدب، وتحمل الدورة الــ ١٣ إسم الفنان القدير " سامي العدل ". وترأسه شرفيا النجمه وفاء عامر.

وأضاف الحصرى نستعد لانطلاق الدورة الــ ١٣ والتى تقام في منتصف شهر سبتمبر المقبل تحت رعاية وزارة الثقافة .

مهرجان " همسة الدولي للاداب والفنون "

وقال الكاتب فتحي الحصرى في تصريحات سابقه استكمالا لرسالة أستاذي الكاتب الصحفي الكبير الراحل.د. أحمد يونس الأب الروحي للمعوقين او ذوي الهمم كما يطلق عليهم الآن.

وأشار الحصرى بالتشاور مع الصديق الفنان طارق دسوقي قررنا أن يكون ضمن احتفالات المهرجان هذا العام تكريم بعض المبدعين من ذوي الهمم في شتى المجالات على أن تحمل الجائزة اسم الكاتب الصحفي الراحل أستاذي د. أحمد يونس والذي له أكبر الفضل في تشكيل شخصيتى وتعلمت منه كل ما أنا عليه الآن وله أدين بالفضل في كل شئ.

وأكد الحصرى أن الكاتب الراحل كان يلقب بالأب الروحي للمعوقين وكان يقيم حفلا سنويا لتكريم النوابغ من ذوي الهمم تحت شعار شجعان أقوياء مرفوعي الرأس واختار له توقيتا عيد ميلاد عميد الادب العربي د. طه حسين وافخر انى كنت ضمن المؤسسين لهذا الحفل شخصية كبيرة ونسبته لنفسها ولا اجد تكريما له أفضل من ان يطلق اسمه على جائزة بنفس الإسم "شجعان أقوياء مرفوعي الرأس"

جدير بالذكر أن مهرجان همسة للأدب والفنون يحمل هذا العام إسم الراحل " سامي العدل" وترأسه شرفيا النجمة "وفاء عامر" ويقام المهرجان في منتصف شهر سبتمبر القادم تحت رعاية وزارة الثقافة.

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