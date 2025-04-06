كزبرة يخوض أولى بطولاته الدرامية.. البداية على منصة شاهد

بعد سلسلة من المشاركات الناجحة التي لفتت الأنظار، يستعد الفنان أحمد بحر، المعروف بلقب "كزبرة"، لخوض أول بطولة مطلقة له في عالم الدراما، من خلال عمل جديد يحمل اسم "على ظهر راجل"، سيُعرض على منصة شاهد الرقمية. ويكشف الموجز التفاصيل في التقرير التالي.

ورداني... شاب فقير يبحث عن الحياة

يجسد "كزبرة" في المسلسل شخصية "ورداني"، وهو شاب نشأ في أسرة بسيطة، ويعمل في عدة مهن متواضعة. لكن سلسلة من المواقف الصعبة التي يواجهها تقلب حياته رأسًا على عقب، لتكشف عن جانب آخر من شخصيته وقدرته على التحدي.

العمل مكوّن من 10 حلقات، من إنتاج تامر مرسي ومها سليم، وتأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة.

من "فؤش" إلى "ورداني": كزبرة يختار التحدي لا المساحة

رغم تلقيه عروضًا لأدوار أكبر، فضّل "كزبرة" أن يبدأ من حيث يثق، إذ شارك بدور "فؤش" في الحلقة الأولى من مسلسل "الغاوي" بطولة أحمد مكي، وهو الدور الذي نال استحسان الجمهور والنقاد رغم صغر حجمه.

رسالة صادقة من القلب إلى الجمهور

عبر خاصية القصص القصيرة على إنستجرام، شارك "كزبرة" مشاعره بعد هذا النجاح، قائلاً:

"بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً. أنا حابب أتكلم في موضوع... شكراً لكل حد بعت لي رسالة حلوة واتكلم عني واداني حقي في دور فؤش في الغاوي.

ربنا اللي عالم، أنا في الفترة اللي فاتت كل الناس اللي حواليّا كانت بتقولي: إنت مجنون بسبب الحاجات اللي رفضتها في رمضان، ومنها بطولات، بس أنا مكنتش مرتاح، ومكنش فارقلي غير إني أعمل حاجة حلوة، ورحت عملت دور فؤش، مع إنه صغير، بس اللي حركني إنه دور مختلف، وأمنت بربنا إنه هيكرمني، لأني عايز أقدّم حاجة حلوة".



الانطلاقة الحقيقية؟

يبدو أن "كزبرة" اختار الطريق الأصعب لكنه الأصدق، حيث يراهن على القيمة لا الحجم، والعمق لا الشكل. ومع بدء أولى بطولاته في "على ظهر راجل"، ينتظر جمهوره أداءً مختلفًا، قد يكون بداية تحول كبير في مشواره الفني.

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