مسلسل القصة الكاملة.. وقائع وجرائم من ملفات الحكومة المصرية أبرزهم ريا وسكينة

كشف المخرج مجدي الهواري مؤخرًا عن بوستر مسلسل القصة الكاملة، الذي يستعرض حكايات واقعية مستوحاة من أحداث حقيقية وجرائم مأخوذة من ملفات الحكومة المصرية، حيث يحمل المسلسل طابعًا تشويقيًا.

يرصد موقع الموجز، تفاصيل مسلسل القصة الكاملة وأبرز أعمال في السطور التالية.

مسلسل القصة الكاملة

أبرز أعمال مسلسل القصة الكاملة

يسلط مسلسل القصة الكاملة الضوء على قصص مثيرة، أبرزها قصة "ريا وسكينة"، أول سيدتين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهما ويعد العمل أحد أكثر المشاريع المنتظرة على الساحة الفنية، خاصة مع اقتراب عرضه.

تفاصيل مسلسل القصة الكاملة وقصصه المشوقة

يتكون مسلسل القصة الكاملة من عشر حكايات منفصلة، تستعرض كل منها قصة واقعية يتم سردها في عشر حلقات فقط.

وقد أثارت الحكايات الأولى التي تم الإعلان عنها، وهما "ريا وسكينة" و"خلود"، حماس الجمهور، حيث جاءت قصة "خلود" من تأليف حاتم حافظ، بينما تولى باسم شرف كتابة قصة "ريا وسكينة".

ريا وسكينة

مؤلفون بارزون وأعمال متعددة في "القصة الكاملة"

المسلسل من تأليف مجموعة من أبرز الكتاب، وهم: سمر طاهر، محمد صلاح العزب، محمد سليمان عبد المالك، علاء حسن، محمد إسماعيل أمين، باسم شرف، هاني سرحان، إنجي علاء، وحاتم حافظ.

ويضم الموسم الأول حكايات متنوعة، منها: "المتاهة"، "تخطيط أبالسة"، "الشيخ"، "عايدة فيلا 48"، "85 يوم العيادة"، "كوثر"، و"ربع جنيه".

عرض مرتقب على شاشات متعددة

من المتوقع أن يتم عرض مسلسل "القصة الكاملة" قريبًا على إحدى قنوات المتحدة، بجانب عرضه على المنصات الإلكترونية، مما يتيح للجمهور فرصة متابعة العمل بسهولة.

ويعد هذا المشروع بداية تعاون بين المخرج مجدي الهواري وسامح سند، في حين يتولى هادي الباجوري إنتاج العمل بنفسه.

مسلسل القصة الكاملة

تعتيم حول أبطال مسلسل "القصة الكاملة"

رغم التحضيرات المكثفة، لم يتم الكشف عن أبطال الحكايات حتى الآن، حيث فضل صناع العمل الحفاظ على سرية التفاصيل المتعلقة بالممثلين.

في مؤتمر صحفي، تحدث هادي الباجوري عن تفاصيل العمل ومؤلفيه دون التطرق إلى أسماء الأبطال، مما زاد من تشويق الجمهور.

مشروع ضخم بإشادات متوقعة

يعد مسلسل "القصة الكاملة" مشروعًا طموحًا يهدف إلى تقديم محتوى درامي مميز مستوحى من الواقع المصري، ويتوقع صناعه أن يحظى بإشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء، ليصبح أحد أبرز الأعمال الدرامية في الموسم المقبل.

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