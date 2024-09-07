بالصور| أبرز لقطات حفل تكريم نجوم دراما رمضان في مهرجان همسة الـ12

تكريمات مهرجان همسة للأدب والفنون.. أقيمت مساء الجمعة فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان "همسة للأداب والفنون" على مسرح متحف الحضارة بالقاهرة، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

تميز المهرجان بتكريم مجموعة من أبرز نجوم دراما رمضان، بالإضافة إلى شخصيات فنية وإعلامية بارزة، في أجواء مفعمة بالفخر والاعتزاز بما قدموه من أعمال مؤثرة، يرصد "الموجز" أبرز لقطات المهرجان.

قائمة المكرمين

تصدرت قائمة المكرمين الفنان القدير أحمد بدير، الذي تم اختياره كرئيس شرفي للمهرجان تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة وأدواره المميزة في السينما والمسرح والتلفزيون.

كما شملت قائمة التكريم الفنان أحمد رزق عن أعماله الرمضانية التي لاقت استحسان الجمهور، والفنانة وفاء عامر التي قدمت أداءً رائعًا في مسلسلات رمضان لهذا العام.

كما تم تكريم الفنانة إنتصار، والفنان وليد فواز عن أدوارهما المؤثرة في الأعمال الدرامية، والفنانة الكوميدية نشوى مصطفى التي عرفت بأدوارها المحببة لدى الجمهور، والفنان محمود عمرو ياسين الذي يُعد من الأسماء الصاعدة بقوة في المشهد الفني، بالإضافة إلى الفنانة زينب العبد والفنانة صفاء جلال اللتين برزتا في أدوار متنوعة.

أبرز التكريمات

لم تقتصر التكريمات على نجوم الدراما فقط، بل امتدت لتشمل شخصيات من عالم الموسيقى والغناء، حيث تم تكريم المطرب الشعبي سمسم شهاب والمطرب عبد الباسط حمودة تقديرًا لمساهمتهما في إثراء الأغنية الشعبية المصرية.

كما تم تكريم الفنان محمد محمود والكابتن الإعلامي الشهير أحمد شوبير، تقديرًا لجهوده الإعلامية وارتباطه الكبير بجمهوره.

لجنة التحكيم وتوزيع الدروع

شهد الحفل تكريم لجنة التحكيم التي ساهمت في اختيار الأسماء المكرمة، حيث قام الكاتب فتحي الحصري، رئيس المهرجان، بتسليم دروع التكريم لأعضاء اللجنة، التي ضمت نخبة من أبرز الأسماء في الساحة الفنية.

تسلم المخرج الكبير أحمد صقر والفنان طارق الدسوقي والمخرج المسرحي حسام الدين صلاح والناقد عماد يسري دروعهم من إدارة المهرجان، كاعتراف بدورهم الكبير في نجاح هذه الدورة.

تكريم خاص للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

تميزت الدورة الـ12 لمهرجان همسة بحملها اسم الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، وذلك تكريمًا له على مسيرته الطويلة في عالم الفن.

يعتبر عبد الرحمن أبو زهرة واحدًا من أبرز الأسماء في تاريخ الدراما والمسرح المصري، وله بصمات لا تُنسى في العديد من الأعمال التي قدمها عبر مسيرته الفنية الطويلة.

وجاء اختيار إدارة المهرجان لهذا الاسم تأكيدًا على التقدير الكبير الذي يحظى به هذا الفنان القدير لدى الوسط الفني والجمهور.

رسائل فخر واعتزاز

على هامش الحفل، عبر المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم، حيث أشاد الفنان أحمد بدير بالدور الذي يلعبه مهرجان همسة في دعم الفنانين والاعتراف بجهودهم، معتبراً أن تكريمه كرئيس شرفي للمهرجان شرف كبير له. كما أعربت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها بالتكريم وأكدت على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز التواصل بين الفنان والجمهور، وتقدير الأعمال التي تترك بصمة في الدراما المصرية.

في نهاية الحفل، تم التأكيد على أهمية استمرار المهرجان في تكريم رموز الفن والأدب في مصر، ودوره في تعزيز الثقافة والفن في المجتمع المصري.

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