إلهام شاهين رئيسة لجنة تحكيم الدورة الرابعة لـ مهرجان هوليوود للفيلم العربي

تأكيدًا لمكانتها البارزة في عالم السينما، اختار مهرجان هوليوود للفيلم العربي النجمة القديرة إلهام شاهين لرئاسة لجنة تحكيم دورته الرابعة، والتي ستقام بين 9 و13 أبريل 2025، لتكون بذلك أحد أبرز الأسماء المشاركة في هذا الحدث السينمائي المرموق. ويرصد الموجز كافة التفاصيل في التقرير التالي.

إلهام شاهين: شرف كبير ومسؤولية فنية في عاصمة السينما العالمية

أعربت إلهام شاهين عن سعادتها بهذا الاختيار، مؤكدة أن تواجدها في هذا المهرجان يمثل لها شرفًا عظيمًا، خاصة أنه يُعقد في هوليوود، المدينة التي تُعد القلب النابض لصناعة السينما العالمية. وأشارت إلى أن المهرجان يمثل جسراً ثقافياً يربط بين السينما العربية والجاليات العربية في أمريكا، مما يسهم في تعزيز التواصل من خلال لغة الفن التي تخاطب القلوب والعقول بسهولة.

شاهين: أتطلع لمشاركة الجمهور.. والأفلام بوابتي لاكتشاف الثقافات

تحدثت شاهين عن حماسها الكبير لرئاسة لجنة التحكيم، مؤكدة أنها تتطلع لرؤية تفاعل الجمهور مع الأفلام المشاركة وحضور الندوات الفكرية التي تتيح نقاشات ثرية حول قضايا إنسانية واجتماعية متنوعة. كما أشارت إلى أن مشاهدة الأفلام من مختلف البلدان تُمثل متعة خاصة لها، حيث تفتح لها آفاقًا جديدة للتعرف على ثقافات الشعوب الأخرى.

مايكل باخوم: اختيار شاهين يعزز مكانة المهرجان عالميًا

أكد مايكل باخوم، مدير مهرجان هوليوود للفيلم العربي، أن مشاركة إلهام شاهين للعام الثاني على التوالي تُعد إضافة قيّمة، خاصة بعد الأصداء الإيجابية التي حصدها تكريمها في الدورة السابقة. وأضاف أن الجمهور العربي في أمريكا استقبلها بحفاوة كبيرة، معربًا عن أمله في أن يستمر المهرجان في استقطاب النجوم المصريين والعرب ليكون نافذة حقيقية للسينما العربية في هوليوود.

أحمد حلمي تحت الأضواء.. تكريم خاص وعرض لفيلمه "أسف على الإزعاج"

ضمن فعاليات الدورة الرابعة، أعلن المهرجان تكريم النجم أحمد حلمي بجائزة الإنجاز للسوبر ستار، تكريمًا لمسيرته الفنية المتميزة. كما سيتم الاحتفاء به من خلال عرض فيلمه الشهير "أسف على الإزعاج"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ صدوره عام 2008، ليكون هذا التكريم بمثابة تقدير لمسيرته السينمائية الثرية.

مهرجان هوليوود للفيلم العربي.. جسر ثقافي يعبر بالسينما العربية إلى العالمية

يأتي المهرجان في إطار الاحتفال بشهر التراث العربي، حيث يسعى إلى توفير مساحة جديدة لصُنّاع الأفلام العرب وشمال أفريقيا للالتقاء والإبداع، بالإضافة إلى تقديم منصة معرفية لتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وإبداعاتها. وهو ما يجعله حدثًا سينمائيًا بارزًا يعزز من حضور الفن العربي على الساحة العالمية.

اقرأ أيضًا :