موقف مصابين النادي الأهلي من المشاركة أمام إنبي في كأس عاصمة مصر

النادي الأهلي.. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـالنادي الأهلي لمواجهة فريق إنبي في سهرة رمضانية تقام مساء الغد علي ستاد السلام في المباراة المؤجلة من الجولة الأولي لبطولة كأس عاصمة مصر.

أفشة ومعلول من مران الأهلي

وكان من المقرر أن تلعب مباراة الأهلي وإنبي يوم 11 ديسمبر الماضي، لكن تأجلت بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، وفيما يلي يستعرض موقع الموجز موقف مصابين الأهلي من المشاركة في مباراة الغد أمام إنبي.

موقف مصابين الأهلي من المشاركة في مباراة انبي

أعلن الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بـالنادي الأهلي جاهزية المصابين للمشاركة في المباريات علي رأسهم علي معلول ويحي عطية الله وياسر إبراهيم بعد تعافيهم من الإصابات التي تعرضوا لها خلال الفترات الماضية.

موقف أفشة وطاهر من مباراة انبي

يستمر غياب طاهر محمد الجناح الطائر للنادي الأهلي، حيث أنهي اللاعب برنامج التأهيلي للتعافي من إصابة الركبة وينتظر الإشارة للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية أفشة لتلك المواجهة ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية لتحديد موقفه.

يحي عطية الله من مران الأهلي

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر

يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة الأول من بطولة كأس عاصمة مصر، والمقرر لها في التاسعة ونصف مساء غدًا الخميس علي ستاد السلام.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وانبي في كأس عاصمة مصر

وتنقل مباراة النادي الأهلي أمام إنبي في كأس عاصمة مصر، والتي تقام علي ستاد السلام عبر البث الحي لشاسة قناة أون سبورت 1، بصوت المعلق محمد رمضان.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

ويقع النادي الأهلي ضمن المجموعة الثالثة من مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر، والذي يحتل ترتيبها حتي الآن نادي طلائع الجيش بنقطة وحيده حصدها من التعادل بنتيجة 1-1 مع فاركو الذي يحتل المركز الثاني بنقطة هو الآخر، بينما يحتل الأهلي وانبي المركزي الرابع والخامس دون رصيد من النقاط أو المباريات.

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