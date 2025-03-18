اتحاد الكرة يوضح موقفه من شكوي الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة

أوضح مسئولوا اتحاد الكرة المصري موقف الجبلاية من شكوي الأهلي للجنة الأولمبية بشأن أزمة مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك التي لم تقم بسبب عدم ذهاب المارد الأحمر لملعب المباراة.

أزمة القمة بين الأهلي والزمالك

وتسبب عدم استقدام حكام أجانب من قبل الإتحاد المصري لكرة القدم والإعتماد علي طاقم تحكيم مصري في أزمة بعد انسحاب الأهلي من مباراة القمة، وفيما يلي يستعرض موقع الموجز موقف اتحاد الكرة من أزمة مباراة القمة.

موقف اتحاد الكرة من شكوي الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة

وأوضح مسئولوا اتحاد الكرة موقفهم من أزمة مباراة القمة، حيث أشاروا إلي أن تعيين الحكام واستقدام حكام أجانب من عدمه هو حق أصيل لاتحاد الكرة ،إضافة إلي نص اللائحة علي أن أي فريق يرغب في الاستعانة بطاقم حكام أجنبي، عليه أن يخطر اتحاد الكرة بمطلبه رسميا قبل المباراة بـ15 يوما، مع تحمل كامل المصاريف من تذاكر طيران وإقامة وانتقالات، مؤكدين أنهم يتلقوا أي مخاطبات رسمية قبل المباراة من الأهلي أو الزمالك باستقدام طاقم تحكيم أجنبي.

شكوي الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية للجنة الأولمبية

وكان الأهلي قد تقدم بشكوي للجنة الأولمبية ضد إتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية المصرية بعد إعلان رابطة الأندية احتساب ثلاث نقاط لنادي الزمالك مع خصم 3 نقاط من الأهلي مع نهاية الموسم.

أزمة القمة بين الأهلي والزمالك

موعد قرار اللجنة الأولمبية في أزمة مباراة القمة

صراح المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية عن موعد الإعلان عن القرار بشأن مباراة القمة قائلًا: "القرار النهائي بشأن شكوى الأهلي والفصل في أزمة مباراة القمة سيكون سريعا وقبل استئناف مباريات الجولة الثانية من مرحلة حسم الدوري".

وأضاف إدريس خلال تصريحات تلفزيونية:" منحنا رابطة الأندية واتحاد الكرة أسبوعا للرد على شكوى الأهلي، والحديث عن أنّ اللجنة الأوليمبية غير مختصة بقرار الفصل غير صحيح، ونؤكد أنّ موعد إعلان قرارنا النهائي في شكوى الأهلي سيكون قبل انطلاق منافسات الجولة الثانية من الدوري".

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