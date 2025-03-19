النادي الأهلي يختتم استعداداته مساء اليوم لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر

يختتم النادي الأهلي استعداداته مساء اليوم لمواجهة نادي إنبي في المواجهة المؤجلة من يوم 10ديسمبر الماضي بسبب مشاركة الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال.

مران النادي الأهلي

ويستعرض موقع الموجز في هذا التقرير آخر استعدادات فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة إنبي، حيث مقرر أن يدخل الفريق معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبه من ستاد السلام عقب الإنتهاء من المران الختامي مساء اليوم.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر

يلتقي فريق الكرة بـالنادي الأهلي لمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة الأول من بطولة كأس عاصمة مصر، والمقرر لها في التاسعة ونصف مساء غدًا الخميس علي ستاد السلام.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وانبي في كأس عاصمة مصر

وتنقل مباراة النادي الأهلي أمام إنبي في كأس عاصمة مصر، والتي تقام علي ستاد السلام عبر البث الحي لشاسة قناة أون سبورت 1، بصوت المعلق محمد رمضان.

غيابات الأهلي أمام انبي في كأس عاصمة مصر

ويشهد المران الختامي للأهلي قبل مواجهة انبي في كأس عاصمة مصر غياب اللاعبين الدوليين بعد استدعائهم لقائمة منتخب مصر لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير، ومحمد هاني، ورامي ربيعة، وكوكا، ومروان.

كما يغيب عن صفوف النادي الأهلي في مواجهة الغد كل من الفدائي وسام أبوعلي وجراديشار بسبب إنضمامهم لمنتخبات بلادهم في الأجندة الدولية لشهر مارس.

مران النادي الأهلي

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

ويقع النادي الأهلي ضمن المجموعة الثالثة من مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر، والذي يحتل ترتيبها حتي الآن نادي طلائع الجيش بنقطة وحيده حصدها من التعادل بنتيجة 1-1 مع فاركو الذي يحتل المركز الثاني بنقطة هو الآخر، بينما يحتل الأهلي وانبي المركزي الرابع والخامس دون رصيد من النقاط أو المباريات.

مكافئات بطولة كأس عاصمة مصر

أعلنت رابطة الأندية عن رصد 25مليون جنيه مكافآت بطولة كأس عاصمة مصر حيث يحصل البطل علي 10 مليون جنيه، و4 ملايين للوصيف، فيما يحصل الثالث علي 2مليون والرابع علي مليون ونصف، مع حصول كل فريق علي 400 ألف جنية نظير المشاركة فقط.

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