محمد رمضان يطلق هتجيلي اليوم... وأصداء الأغنية تربك السوشيال ميديا

في خطوة جديدة تشعل مواقع التواصل، يستعد النجم محمد رمضان لطرح أغنيته المنفردة الجديدة "هتجيلي" مساء اليوم الخميس عبر منصات الموسيقى وقناته الرسمية على يوتيوب، وسط حالة من الترقب والتفاعل الحاد من متابعيه، خصوصًا بعد أن لاحظ البعض وجود تلميحات تربط كلمات الأغنية بأزمته الأخيرة مع الفنانة ياسمين صبري. ويكشف الموجز تفاصيل الأغنية في السطور التالية.

بوستر مثير وعودة إلى "الأسطورة"؟

الملصق الدعائي للأغنية زاد من حدة الجدل، إذ يظهر رمضان مجسدًا شخصية قريبة الشبه بـ"ناصر الدسوقي" – الشخصية الشهيرة التي لعبها في مسلسل الأسطورة – مع ظهور فتاة وصفها بـ"المجنونة"، وهو ما فسّره المتابعون على أنه إسقاط غير مباشر على الخلاف الذي دار بينه وبين ياسمين صبري خلال سحور رمضاني جمع عددًا من النجوم، حيث خاطبته بوصف "ابني"، ليرد ساخرًا: "مجنونة ولا إيه؟".

أزمة واعتذار... ونهاية ودّية

يُذكر أن الخلاف بين رمضان وياسمين لم يتطور قانونيًا، بعدما قررت الأخيرة التراجع عن الإجراءات القضائية ضده عقب اعتذاره لها عبر حسابه على إنستجرام، حيث كتب: "لا عتاب بين الأحباب.. كل سنة وأنتِ طيبة". وصرّح محامي ياسمين بأنها قبِلت الاعتذار بعد التوصل إلى تسوية ودّية بين الطرفين.

تحضيرات عالمية تتزامن مع الإطلاق

توقيت طرح الأغنية لم يأتِ من فراغ، بل تزامن مع استعداد محمد رمضان للمشاركة في مهرجان كوتشيلا الشهير بالولايات المتحدة في 13 أبريل، حيث شارك متابعيه كواليس البروفات عبر حساباته، وكتب معلقًا: "أنا فخور بأن أكون بين كبار النجوم.. سنصنع التاريخ معًا".

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