إسرائيل تقرر فتح الطريق الأكثر قرب للحدود المصرية خلال إجازة عيد الفصح

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الخميس، أن إسرائيل قررت إعادة فتح الطريق السريع رقم 10، والذي يمتد بمحاذاة الحدود المصرية، أمام حركة المرور، وذلك خلال عطلة عيد الفصح، في سابقة هي الأولى منذ إندلاع الحرب الأخيرة على غزة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



الطريق الأكثر خطورة سيفتح بشكل مؤقت

وبحسب الصحيفة، سيفتح المقطع بين منطقتي "عزور" و"هار حاريف" بشكل مؤقت يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث يتاح للزوار التنقل عبر أحد أكثر الطرق "خطورة" من الناحية الجغرافية، والذي يطل على سيناء من جهة، والمناطق البرية الإسرائيلية من الجهة الأخرى.

وأكد رئيس مجلس مستوطنة "رامات نيجيف" عيران دورون، أن القرار يعد سابقة منذ بدء الحرب، مشيراً إلى أن الطريق كان مغلقا أمام المدنيين لأسباب أمنية منذ الهجوم الذي استهدف حافلة إسرائيلية في منطقة إيلات عام 2011، وكان يفتح بشكل محدود مرتين سنويا خلال الأعياد.

ويعد الطريق رقم 10 من أطول الطرق وأكثرها خطورة من الناحية الأمنية في إسرائيل، إذ يمتد بطول 182 كيلومتراً بمحاذاة الحدود المصرية، حيث يخضع لمراقبة عسكرية مشددة، وهو ما يجعل إعادة فتحه في ظل التوترات الأمنية الراهنة خطوة غريبة.

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر إلى مصر في عيد الفصح

وتأتي تلك الخطوة في أعقاب تحذير مجلس الأمن القومي من السفر إلى شبة جزيرة سيناء في مصر .

و أوضحت تقارير إعلامية أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي نشر قائمة من الإرشادات لتجنب الخطر.

وهو مايثير الريبة حول تلك الخطوات في ظل التوترات الواضحة بين الجانبين على ضوء الإختلافات السياسية حول الملف الفلسطيني.

هذا ومن جهته فقد أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيراً من أن هناك هجمات قد تشنها عدة جماعات ، من بينها حماس، ستحاول شن هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في الخارج خلال عطلة عيد الفصح والذي يعتبر عطلة عامة إذ يعد من أهم الأعياد في التقويم اليهودي، وتستمر عطلة عيد الفصح هذا العام لمدة 7 أيام، لتنتهي في 19 من أبريل الجاري.

هذا وكانت إسرائيل قد تقدمت في وقت سابق إلى كل من مصر والولايات المتحدة بطلب لتفكيك البنية التحتية العسكرية التي أقامها الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء".

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