بعد طلب إزالة البنى التحتية المصرية من سيناء..إسرائيل تحذر من الذهاب لمصر

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مجلس الأمن القومي حذر من السفر إلى شبة جزيرة سيناء في مصر، المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

إسرائيل تصدر قائمة الإرشادات لتجنب هجمات حماس خلال عطلة الفصح

و أوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي نشر قائمة من الإرشادات لتجنب الخطر.

هذا ومن جهته فقد أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيراً من أن هناك هجمات قد تشنها عدة جماعات ، من بينها حماس، ستحاول شن هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في الخارج خلال عطلة عيد الفصح والذي يعتبر عطلة عامة إذ يعد من أهم الأعياد في التقويم اليهودي، وتستمر عطلة عيد الفصح هذا العام لمدة 7 أيام، لتنتهي في 19 من أبريل الجاري.



إسرائيل تطلب من مصر إزالة التعزيزات الأمنية في سيناء

وعلى صعيد أخر فقد تقدم إسرائيل إلى كل من مصر والولايات المتحدة بطلب لتفكيك البنية التحتية العسكرية التي أقامها الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر أمنية إسرائيلية أن التواجد العسكري المصري، في صحراء سيناء (المصرية) "يخالف الملحق الأمني لاتفاق السلام" المبرم بين الجانبين.



ووفقاً للصحيفة، أفاد مصدر أمني إسرائيلي رفيع بأن "الأنشطة المصرية تشكل خرقا كبيرا للملحق الأمني".

ولفت إلى أن "إدخال قوات عسكرية إلى سيناء بما يتجاوز الكميات المتفق عليها في الاتفاق هو المشكلة الصغيرة".

وبحسب المصدر ذاته، فإن المسألة باتت ضمن أولويات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي "طلب التركيز على هذا الملف".



وشدد المسؤول الأمني على أن إسرائيل "ترغب في الحفاظ على اتفاق السلام مع مصر"، وأنها "لا تعتزم تغيير انتشارها العسكري على طول الحدود"، لكنه أكد على أن "إسرائيل لن تقبل بالوضع القائم".

فيما أفاد موقع "ناتسيف" الإسرائيلي بأنه قبل نحو أسبوعين، دعا وزير الدفاع المصري وحدات الجيش المصري في سيناء إلى الاستعداد للقتال، الأمر الذي اعتبره الموقع بمثابة تهديد ضمني لتل أبيب.

وأوضح تقرير الموقع الإخباري الإسرائيلي أنه على الأمريكيين أن يتدخلوا، وإلا فإن إسرائيل ستضطر إلى اتخاذ التدابير الاحترازية المناسبة حتى لا تفاجأ مرة أخرى كما حدث في عام 1973.

إقرأ أيضاً

محلل إسرائيلي: رفض مصر للتهجير أفشل مخطط ترامب للسيطرة على غـ.ـزة

المخطط الأمريكي يتحطم على صخرة الإصرار المصري..ترامب رفض مصر فاجئنى