حماس تهاجم مخطط ترامب الشيطاني لتهجير الفلسطينيين وتدعو للتصدي له بالسلاح

جددت حركة حماس رفضها لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غـ ـزة، كما رفضت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي، بنيامين نتنياهو الذي دعا حركة حماس إلى إلقاء السـ ـلاح والخروج من غـ ـزة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل مهاجمة حركة حماس لمخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين، وكذلك مهاجمة نتنياهو بسبب دعوته لـ حماس إلى إلقاء السـ ـلاح والخروج من غـ ـزة.

حماس تدعو إلى تحرك عالمي ضد مخطط ترامب بشأن تهجير سكان غـ ـزة

دعا القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، إلى تحرك عالمي ضد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غـ ـزة، مطالبًا كل من يستطيع حمل السـ ـلاح إلى مقاومة هذه الخطة.

حماس

حماس تهاجم نتنياهو بشأن دعوته للحركة بإلقاء السلاح

وعلق القيادي في حركة حماس على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي، بنيامين نتنياهو، والتي دعا فيها حركة حماس إلى إلقاء السلاح والخروج من قطاع غـ ـزة، معتبرًا أن هذه التصريحات تعكس هدف الحـ ـرب الإسرائـ ـيلية المتمثلة في تنفيذ خطة ترامب للتهجير القسري

وتابع القيادي في حركة حماس: "إزاء هذا المخطط الشيطاني، على كل من يستطيع حمل السـ ـلاح في أي مكان بالعالم أن يتحرك، لا تدخروا عبوة أو رصاصة أو سكينًا أو حجرًا".

نتنياهو يكلف جهاز الموساد بالبحث عن دول توافق على استضافة النازحين من غـ ـزة

ومن ناحية أخري، كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن نتنياهو كلف جهاز الموساد بالبحث عن دول توافق على استضافة أعداد كبيرة من الفلسطينيين النازحين من غـ ـزة.

وتتوافق تحركات نتنياهو مع مخطط ترامب بشأن "ريفييرا غـ ـزة" التي طرحها في فبراير الماضي، والتي تشمل تهجير نحو مليوني فلسطيني من قطاع غـ ـزة لإعادة إعماره، وهو ما تدعمه إسرائـ ـيل من خلال تشجيع "الخروج الطوعي" للفلسطينيين بالتوازي مع تصاعد الحـ ـرب.

تل أبيب تنشي وكالة خاصة لتسهيل مغادرة الفلسطينيين من غـ ـزة

في خطوة عملية على الأرض، كانت تل أبيب قد أعلنت عن إنشاء "وكالة خاصة" تهدف إلى تسهيل مغادرة الفلسطينيين من غـ ـزة "طوعًا"، حيث سيشرف عليها وزير الدفاع يسرائيل كاتس.

تهجير الفلسطينيين

وقالت وزارة الدفاع إن هذه الإدارة ستعمل على ضمان "المرور الآمن" للفلسطينيين إلى دول أخرى، دون تحديد هذه الدول.

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