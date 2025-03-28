معلومات عن عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حماس الذي اغتـ ـالته إسرائـ ـيل

تصدر عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس محركات البحث العالمية وذلك بعد اغتـ ـياله من قبل إسرائـ ـيل إثر قصـ ـف استهدف خيمته في جباليا البلد شمال قطاع غـ ـزة.

ويأتي اغتـ ـيال إسرائـ ـيل لـ عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس ضمن سلسلة عمليات الاغتـ ـيال التي تستهدف قيادات حركة حماس منذ بدء الحـ ـرب الأخيرة.

معلومات عن عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس والمناصب التي تقلدها.

حركة حماس

ولد عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس في 24 أبريل 1981 بمدينة جباليا البلد شمال قطاع غـ ـزة، حيث نشأ في كنف أسرة فلسطينية عايشت الاحتـ ـلال والحصار.

وانخرط عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس منذ شبابه في العمل الطلابي والسياسي، من خلال الكتلة الإسلامية، الذراع الطلابي لـ حركة حماس، ما مهد له طريقًا نحو العمل السياسي والإعلامي داخل الحركة.

وحصل عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس على درجة البكالوريوس في أصول الدين من الجامعة الإسلامية في غـ ـزة عام 2005، ثم واصل دراسته ليحصل على الماجستير في تفسير علوم القرآن عام 2008 من الجامعة ذاتها.

وحصل عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس على ماجستير في الإدارة والقيادة من جامعة الأقصى عام 2014، ثم نال درجة الدكتوراه في الدعوة والإعلام من جامعة طرابلس في لبنان عام 2019.

بداية انخراط عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس في العمل السياسي

وبرز اسم عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس خلال فترة دراسته الجامعية، حيث انتُخب عضوًا في مجلس طلبة الجامعة الإسلامية، ثم رئيسًا له عام 2006، ليؤسس قاعدة صلبة لانطلاقه في المجال الإعلامي والسياسي.

وظهر عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس في العديد من المؤتمرات الصحفية، والندوات السياسية، وبرامج التحليل السياسي، مقدمًا مواقف الحركة تجاه التطورات الميدانية والسياسية.

أبرز المناصب التي تقلدها عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس

والتحق عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس بالمكتب الإعلامي لـ حركة حماس في شمال غـ ـزة، وتدرج في المناصب حتى تولى منصب مدير المكتب الإعلامي لـ حركة حماس في المحافظة الشمالية عام 2007، ليصبح بعدها ناطقًا إعلاميًا للحركة على مستوى القطاع منذ عام 2016.

كما كان عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس أحد الناطقين الذين دافعوا عن حقوق الفلسطينيين على وسائل الإعلام العربية والدولية، وخاصة خلال الحـ ـروب السابقة على قطاع غـ ـزة.

كما شارك عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس في فعاليات وطنية عديدة، من بينها مسيرات العودة الكبرى، والمظاهرات الداعمة للقدس والضفة الغربية.

وأصدر عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس كتابًا بعنوان الخطاب الإعلامي.. رؤية إسلامية معاصرة عام 2021، تناول فيه أسس الإعلام المقاوم ودوره في مواجهة التحديات السياسية.

الناطق باسم حركة حماس: تعاملنا بإيجابية مع جهود الوسطاء بشأن اتفاق هدنة غـ ـزة

وفي 15 مارس الجاري، ظهر عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس في مقابلة تلفزيونية أكد خلالها أن حركة حماس تعاملت بإيجابية مع جهود الوسطاء بشأن اتفاق هدنة، إلا أن الاحتـ ـلال يواصل عرقلة التفاهمات من خلال فرض الحصار ورفض تنفيذ البنود الإنسانية.

حركة حماس

كما شدد عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس على أن الاحتـ ـلال يسعى إلى تصفية قادة المقاومة، لكنه لن يتمكن من إنهاء مشروعها، مؤكدًا أن حركة حماس فكرة لا يمكن القضاء عليها.

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