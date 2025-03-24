ويتكوف: حماس هى المسئولة عن تجدد الحرب في قطاع غزة

أتهم مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، حماس بالتسبب في تجدد القتال في القطاع بعد رفضها الجهود المبذولة للمضي قدما فيما كان يُعتبر "اتفاقا مقبولا" المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



ويتكوف : حماس مسئولة عن تجدد الحرب

وأضاف ويتكوف: "المسؤولية تقع على حماس.. حماس هي المعتدية في الموقف الحالي. الولايات المتحدة تقف إلى جانب دولة إسرائيل".



وتابع: "حماس سنحت لها كل الفرص لنزع سلاحها وقبول مقترح الخطة المؤقتة لكنها اختارت عدم فعل ذلك".

كما كشف مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، معلومات مثيرة بشأن مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك حول حالة الجمود التي تشهدها صفقة الرهائن.

القناة الـ12 الإسرائيلية نقلاً عن ويتكوف: نتنياهو يعتقد أنه يفعل الصواب



و أوضحت القناة 12 الإسرائيلية إن ويتكوف أشار في مقابلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، إن "الإسرائيليون يطالبون بعودة المختطفين، بينما يتصرف نتنياهو بما يتخالف مع المزاج العام".

وتابعت أن ويتكوف قال خلال المقابلة إن نتنياهو "يعتقد أنه يفعل الشيء الصحيح" من خلال استخدام الضغط العسكري في غزة كوسيلة لإعادة الرهائن.

كما أكد المبعوث الأمريكي أن حماس يجب أن تنزع سلاحها، "وبعد ذلك يمكنها المشاركة سياسيا في غزة".



مكتب نتنياهو يعلق على تصريحات ويتكوف

من جهته فقد صرّح مصدر من مكتب نتنياهو للقناة 12 تعليقاً على التصريحات التي وصفت بـ"المفاجئة"، إنه "يعتقد أن رئيس الوزراء ملتزم بإعادة المختطفين" وأن "سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتمثل في ضرورة القضاء على حماس، وهي سياسة تتماشى مع أهداف الحرب".



هذا وكانت القناة 12 قد كشفت في وقت سابق عن تصاعد حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وذلك على إثر فشل مفاوضات التهدئة في قطاع غزة، وعودة العمليات العسكرية.



وبحسب القناة، فإن الخلافات لم تنتهي عند التصريحات الأخيرة لويتكوف، بل شملت أيضاً إنتقادات لوزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، المعروف بقربه الشديد من نتنياهو، حيث إتهمته واشنطن بتعطيل المفاوضات والتسبب في تصاعد الأزمة.



ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية مطلعة قولها فريق "ديرمر-ويتكوف" قد فشل في مهمته.

و أشارت المصادر إلى أن رون ديرمر المسؤول عن إدارة المفاوضات من الجانب الإسرائيلي لا يمتلك الأدوات السياسية المطلوبة لإدارة هذا الملف الحساس، رغم ثقة نتنياهو به.

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