المتحدث بإسم حـ.ـماس: تعاملنا مع مقترح ويتكوف بإيجابية

أكد المتحدث بإسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، أن الحركة تواصل إتصالاتها مع الوسطاء وتتعامل بمسؤولية بالغة حيال المساعي الجارية لوقف إطلاق النار في غزة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

القانوع : نتنياهو إستأنف الحرب بهدف إفشال إتفاق غزة

و أوضح القانوع: "المقترح الذي طرحه المبعوث ويتكوف، كان على طاولة المفاوضات، ولم ترفضه حماس، بل تعاملت معه بشكل إيجابي، ومع ذلك، إستأنف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحرب بهدف إفشال الإتفاق".



وأشار إلى أن إسرائيل أغلقت المعابر، وشددت الحصار، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأضاف : "كما رفضت الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، مما يعكس سعيها لإفشال الاتفاق والعودة إلى الحرب".

وأكد المتحدث باسم حماس أن مصلحة الحركة كانت وما زالت في استمرار الاتفاق، مشددا على أنها ستظل تتعامل بمرونة وإيجابية مع الوسطاء، "لدفع العدوان عن شعبنا وإلزام الاحتلال بالاتفاق".



نتنياهو : ماحدث في غزة هو مجرد بداية

من جهته فقد حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في كلمة متلفزة ألقاها من تل أبيب الثلاثاء، حماس من أن الضربات : "إسرائيل ستتحرك ضد حماس بإستخدام الضغط المتزايد وهذه مجرد البداية".



وأضاف: "إسرائيل ستواصل العمل حتى انتهاء التهديد الذي تشكله حماس".



وأكد أن الضغط العسكري هو "شرط حيوي" لإطلاق سراح الرهائن، منوهاً"لا شيء سيمنعنا من تحقيق جميع أهداف حربنا".

كما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن المفاوضات لن تتواصل "إلا مع استمرار إطلاق النار".

المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: كان بإمكان حماس تجنب إستئناف الحرب

وقال المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان "كان في إمكان حماس إطلاق الرهائن لتمديد وقف إطلاق النار، لكنها عوضا عن ذلك اختارت الرفض والحرب

من جهته فقد أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن حركة "حماس" قد إختارت الحرب برفضها إطلاق سراح الرهائن، على حد قولها، وذلك مع شنّ إسرائيل ضربات عنيفة على قطاع غزة وتعهدها مواصلة القتال حتى إطلاق كل المحتجزين.



كما صرّح المتحدث بإسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر قائلاً: "أؤكد أن العودة إلى القتال الكثيف في غزة كان بتنسيق كامل مع واشنطن".



وأضاف: "إسرائيل شكرت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته على دعمهما الثابت لإسرائيل".

جاءت تلك التصريحات في أعقاب غارات على القطاع أسفرت عن مقتل المئات وكانت غير مسبوقة في شدتها واتساع نطاقها منذ بدء وقف إطلاق النار مع حماس في يناير.

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