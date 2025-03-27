عاجل..إسرائـ ـيل تغـ ـتال الناطق الرسمي باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع

كشفت حركة حماس اليوم الخميس عن اغتـ ـيال الناطق الرسمي باسمها عبد اللطيف القانوع في غـ ـارة إسرائـ ـيلية استهدفته قي مدينة جباليا شمالي قطاع غـ ـزة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ما كشفته حركة حماس عن تفاصيل اغتـ ـيال الناطق الرسمي باسمها عبد اللطيف القانوع علي أيدي الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي في قطاع غـ ـزة.

حماس تعلن اغتـ ـيال الناطق الرسمي باسمها عبد اللطيف القانوع

أعلنت حركة حماس رسمًيا استشهاد الناطق الرسمي باسمها عبد اللطيف القانوع في غارة إسرائيلية، حيث قالت: "نحتسب عند الله تعالى الأخ المجاهد والناطق باسم الحركة الدكتور عبد اللطيف القانوع الذي ارتقى إلى العلا شهيدًا فجر اليوم الخميس 27 مارس 2025، جرّاء استهدافٍ صـ ـهيونيٍ مباشرٍ طال الخيمة التي تواجد فيها في مدينة جباليا شمالي قطاع غـ ـزة الذي ظل صامدًا فيه منذ بداية العدوان الصهيوني على القطاع حتى استشهاده".

حركة حماس

وأضافت حركة حماس في بيان لها: "كان الأخ الشهيد القانوع مثالًا في الثبات والتفاني في خدمة شعبه وقضيته، حيث حمل أمانة الكلمة والرسالة بمسئولية وشجاعة، ودافع عن قضايا شعبنا وعدالة مقاومتنا، ولم يتوانَ يومًا عن القيام بدوره كمتحدث باسم حركة حماس ومنافحًا عن شعبنا في كل الظروف رغم المخاطر الشديدة التي كان يتعرّض لها حتى ارتقى إلى الله شهيدًا في هذه الليلة العظيمة من شهر رمضان المبارك".

حماس: استهداف الاحتـ ـلال قيادات حماس لن يكسر إرادتنا بل سيزيدنا إصرارًا

وتابعت حركة حماس: "استهداف الاحتـ ـلال قيادات حركة حماس والمتحدثين باسمها لن يكسر إرادتنا بل سيزيدنا إصرارًا على مواصلة الطريق حتى تحرير الأرض والمقدسات، وإنّ دماء الشهداء ستبقى وقودًا وملهمًا للمقاومة حتى النصر".

وختمت حركة حماس: "نعاهد الله وشعبنا بأن نبقى أوفياء لدماء الشهداء ماضون على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة".

حماس تتهم نتنياهو بتعمد إفشال اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار

ومن ناحية أخري، هاجـ ـمت حركة حماس رئيس وزراء الإسرائـ ـيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب استئناف الحـ ـرب علي قطاع غـ ـزة، والانتـ ـهاكات التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني.

اتهمت حركة حماس، اليوم الأربعاء، رئيس وزراء الإسرائـ ـيلي، بنيامين نتنياهو، بتعمد إفشال اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار، مؤكدةً أنه قرر العودة إلى الحـ ـرب بنية مبيتة مسبقًا من أجل التهرب من الالتزامات والرضوخ لابتزاز وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

حركة حماس

و حملت حركة حماس رئيس وزراء الإسرائـ ـيلي، بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن عرقلة جهود التهدئة، مطالبةً المجتمع الدولي والوسطاء بممارسة الضغوط عليه لوقف العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي واستئناف مسار المفاوضات.

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