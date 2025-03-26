حماس تهـ ـدد نتنياهو: الأسري الإسرائـ ـيليين سيعودون في توابيت

هاجـ ـمت حركة حماس رئيس وزراء الإسرائـ ـيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب استئناف الحـ ـرب علي قطاع غـ ـزة، والانتـ ـهاكات التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي الهـ ـجوم العنـ ـيف الذي شنته حركة حماس علي رئيس وزراء الإسرائـ ـيلي، بنيامين نتنياهو بسبب العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي علي قطاع غـ ـزة.

حماس تتهم نتنياهو بتعمد إفشال اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار

اتهمت حركة حماس، اليوم الأربعاء، رئيس وزراء الإسرائـ ـيلي، بنيامين نتنياهو، بتعمد إفشال اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار، مؤكدةً أنه قرر العودة إلى الحـ ـرب بنية مبيتة مسبقًا من أجل التهرب من الالتزامات والرضوخ لابتزاز وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

نتنياهو

و حملت حركة حماس رئيس وزراء الإسرائـ ـيلي، بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن عرقلة جهود التهدئة، مطالبةً المجتمع الدولي والوسطاء بممارسة الضغوط عليه لوقف العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي واستئناف مسار المفاوضات.

حماس: المقاومة تبذل كل جهدها للحفاظ على حياة أسرى الاحتـ ـلال

وأكدت حركة حماس، أن المقاومة تبذل كل جهدها للحفاظ على حياة أسرى الاحتـ ـلال، إلا أن القصف العشوائي الذي يشنه الجيش الإسرائـ ـيلي يعرضهم للخـ ـطر.

حماس: الأسري سيعودون في توابيت

كما اتهمت حركة حماس نتنياهو بتضليل أهالي الأسرى بادعائه أن الحل العسكري قادر على إعادتهم أحياءً، مشيرةً إلى أن محاولات الاحتـ ـلال السابقة لاستعادتهم بالقوة لم تسفر سوى عن إعادتهم قـ ـتلى داخل توابيت.

حركة حماس تدعو لتصعيد المسيرات والفعاليات للتضامن مع غـ ـزة

وكانت حركة حماس قد وجهت نداءً عاجلًا لـ جماهير الشعب الفلسطيني والأمة العربية الإسلامية وأحرار العالم بشأن فلسطين وغـ ـزة والقدس والأقصى، وذلك لإعلان رفضهم لجـ ـرائم الاحتـ ـلال وداعميه.

دعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية وأحرار العالم إلى النفير العام أيّام الجمعة والسبت والأحد المقبلة، دفاعاً عن غـ ـزة والقدس والأقصى، ونصرة لصمود شعبنا، ورفضاً لجـ ـرائم الاحتـ ـلال وداعميه.

كما دعت حركة حماس في بيان لها إلى تصعيد المسيرات والفعاليات التضامنية في كل المدن والعواصم، وجعل هذه الأيام المباركة من رمضان أياماً للنفير الشامل، واستخدام كل الوسائل للضغط لوقف القـ ـتل والحصار والتجويع، ودعم غزة وتضميد جراحها، والقدس والأقصى وتعزيز صمودهما، وفضح جـ ـرائم الاحتـ ـلال والدعم الأمريكي لها.

حماس تدعو قادة وحكومات الأمة العربية لاتخاذ موقف حاسم لوقف العـ ـدوان عن غـ ـزة

وأردفت حركة حماس: "ندعو قادة وحكومات الأمة العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية، واتخاذ موقف حاسم لوقف العـ ـدوان ورفع الحصار عن غـ ـزة، ودعم صمود شعبنا".

حماس

حركة حماس تدعو خطباء المساجد لتخصيص خطبة الجمعة عن غـ ـزة

وأكملت حركة حماس: "ندعو خطباء المساجد والدعاة إلى تخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن فلسطين وغـ ـزة والقدس، ودعوة الأمة لدعم ونصرة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده وثباته على أرضه ودفاعه عن أرضه ومقدساته".

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