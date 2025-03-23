الجيش الإسرائيلي يعلن إستعداد الفرقة 36 لخوض عملية محتملة في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن إحدى فرقه المتواجدة في لبنان تستعد للإشتراك في عملية محتملة في غزة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

الجيش الإسرائيلي : يعلن عن الإستعدادات للعمليات في القيادة الجنوبية

و أوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان: "بعد تقييم الوضع، بدأت الفرقة 36 الاستعدادات للعمليات في القيادة الجنوبية".

وأضاف: "خلال الأشهر الماضية، أكملت الفرقة عملياتها في لبنان ونشاطا للعمليات في المنطقة الشمالية استمر عدة أشهر".



هذا وقد أكدت الوزارة أن المجلس الوزاري الأمني المصغر صادق على خطتها لإنشاء إدارة مخصصة "للمغادرة الطوعية لسكان غزة إلى دولة أخرى".



جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأحد، إنشاء إدارة خاصة مهمتها السماح للفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة "طوعاً".



كاتس: الاقتراح يتماشى مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إن هذه الإدارة ستعمل بإشراف وزارة الدفاع لكنها قد "تتعاون مع منظمات دولية" من أجل "ضمان المرور الآمن" للغزيين إلى هذه البلدان الأخرى، من دون أن تسميها.

من جهته فقد أوضح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الاقتراح يتماشى مع تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي قال إنه يريد أن يغادر الفلسطينيون طوعا قطاع غزة.



وكشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وذكر مكتب نتنياهو، مساء الأحد، أن الطرفين "بحثا التطورات الإقليمية ومنها إطلاق سراح الرهائن واستئناف القتال في غزة".

مبعوث ترامب للشرق الأوسط : يتهم حماس بالتسبب في إستئناف الحرب على غزة

أتهم مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، حماس بالتسبب في تجدد القتال في القطاع بعد رفضها الجهود المبذولة للمضي قدما فيما كان يُعتبر "اتفاقا مقبولا"



وأضاف ويتكوف: "المسؤولية تقع على حماس.. حماس هي المعتدية في الموقف الحالي. الولايات المتحدة تقف إلى جانب دولة إسرائيل".



وتابع: "حماس سنحت لها كل الفرص لنزع سلاحها وقبول مقترح الخطة المؤقتة لكنها اختارت عدم فعل ذلك".

كما كشف مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، معلومات مثيرة بشأن مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك حول حالة الجمود التي تشهدها صفقة الرهائن.

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