حصيلة الشهداء الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غـ ـزة منذ بدء الحـ ـرب الإسرائيلية

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غـ ـزة عن عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين في القطاع منذ بدء حـ ـرب الإبادة الجماعية الإسرائـ ـيلية في 7 أكتوبر 2023، وناشد بممارسة الضغط لوقف جـ ـريمة الإبـ ـادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي حصيلة الشهداء الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غـ ـزة منذ بدء الحـ ـرب علي القطاع وفقًا لتصريحات المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غـ ـزة.

حصيلة الشهداء الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غـ ـزة

ومن جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غـ ـزة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غـ ـزة إلى 207 منذ بدء الإبـ ـادة الجماعية الإسرائـ ـيلية في 7 أكتوبر 2023.

قطاع غـ ـزة

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غـ ـزة في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصَحفيين إلى 207 صحفيين منذ بدء حـ ـرب الإبادة الجماعية على قطاع غـ ـزة، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمد منصور، مراسل قناة فلسطين اليوم الفضائية".

المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غـ ـزة يدين اغتـ ـيال الاحتـ ـلال للصحفيين الفلسطينيين

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غـ ـزة بأشد العبارات استهداف وقـ ـتل واغتـ ـيال الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي للصحفيين الفلسطينيين، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غـ ـزة.

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غـ ـزة الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جـ ـريمة الإبـ ـادة الجماعية، مثل: المملكة المتحدة البريطانية، وألمانيا، وفرنسا، المسئولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجـ ـريمة النَّكراء الوحشية.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غـ ـزة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جـ ـرائم الاحتـ ـلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جـ ـرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غـ ـزة يناشد بممارسة الضغط لوقف جـ ـريمة الإبـ ـادة الجماعية

وناشد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غـ ـزة بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جـ ـريمة الإبـ ـادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غـ ـزة، ووقف جـ ـريمة قتـ ـلهم واغتـ ـيالهم.

حصيلة ضحايا العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي على قطاع غـ ـزة

ومن ناحية أخري، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن آخر الإحصائيات المتعلقة بعدد الضحايا جراء العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي المستمر على قطاع غـ ـزة منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث تجاوز عدد الشهداء 50 ألفًا و21 شهيدًا، فيما بلغ عدد الجـ ـرحى 113,274 جريحًا.

وأوضح المدير العام في وزارة الصحة الفلسطينية، منير البرش، أن من بين الشهداء في قطاع غـ ـزة هناك 15.613 طفلاً، من بينهم 872 طفلاً لم يكملوا عامهم الأول، بينما ولد 247 طفلاً في أتون الحـ ـرب واستشهدوا في نفس الوقت.

قطاع غـ ـزة

7% من سكان غـ ـزة أصبحوا ضحايا لـ الحـ ـرب الإسرائـ ـيلية

كما بيّن المدير العام في وزارة الصحة الفلسطينية أن نحو 7% من إجمالي سكان قطاع غـ ـزة أصبحوا ضحايا لهذه الحـ ـرب الوحشية، ما بين شهيد وجريح.

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