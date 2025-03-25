نداءات عاجلة من حركة حماس لـ الفلسطينيين والقادة العرب بشأن غـ ـزة

وجهت حركة حماس نداءً عاجلًا لـ جماهير الشعب الفلسطيني والأمة العربية الإسلامية وأحرار العالم بشأن فلسطين وغـ ـزة والقدس والأقصى، وذلك لإعلان رفضهم لجـ ـرائم الاحتـ ـلال وداعميه، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

دعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية وأحرار العالم إلى النفير العام أيّام الجمعة والسبت والأحد المقبلة، دفاعاً عن غـ ـزة والقدس والأقصى، ونصرة لصمود شعبنا، ورفضاً لجـ ـرائم الاحتـ ـلال وداعميه.

حركة حماس تدعو لتصعيد المسيرات والفعاليات للتضامن مع غـ ـزة

كما دعت حركة حماس في بيان لها إلى تصعيد المسيرات والفعاليات التضامنية في كل المدن والعواصم، وجعل هذه الأيام المباركة من رمضان أياماً للنفير الشامل، واستخدام كل الوسائل للضغط لوقف القـ ـتل والحصار والتجويع، ودعم غزة وتضميد جراحها، والقدس والأقصى وتعزيز صمودهما، وفضح جـ ـرائم الاحتـ ـلال والدعم الأمريكي لها.

حماس

وقالت حركة حماس: "ندعو جماهير شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل إلى شدّ الرحال والرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى، والاشتباك مع الاحتـ ـلال وقطعان مستوطنيه في كل الساحات، نصرةً لغـ ـزة والقدس والأقصى".

حماس تدعو الشعب الفلسطيني للخروج في مسيرات شعبية حاشدة

وأضافت حركة حماس: "ندعو أبناء شعبنا في الداخل والشتات بمناسبة يوم الأرض (30 مارس) إلى الخروج في مسيرات شعبية حاشدة، رفضاً لسياسات التهجير والضمّ، وتمسّكاً بحقنا في العودة والتحرير".

وتابعت حركة حماس: "ندعو جماهير أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى جعل أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة محطات غضب واحتجاج في كل الساحات، ومواصلة الضغط على الاحتـ ـلال وداعميه، عبر المظاهرات والمسيرات الحاشدة ومحاصرة السفارات الإسرائـ ـيلية والأمريكية، وفضـ ـح جـ ـرائم الإبادة ضد شعبنا".

حماس تدعو قادة وحكومات الأمة العربية لاتخاذ موقف حاسم لوقف العـ ـدوان عن غـ ـزة

وأردفت حركة حماس: "ندعو قادة وحكومات الأمة العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية، واتخاذ موقف حاسم لوقف العـ ـدوان ورفع الحصار عن غـ ـزة، ودعم صمود شعبنا".

حركة حماس تدعو خطباء المساجد لتخصيص خطبة الجمعة عن غـ ـزة

وأكملت حركة حماس: "ندعو خطباء المساجد والدعاة إلى تخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن فلسطين وغـ ـزة والقدس، ودعوة الأمة لدعم ونصرة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده وثباته على أرضه ودفاعه عن أرضه ومقدساته".

حماس

وختمت حركة حماس بيانها: "لتكن الأيام القادمة أيام غضب عارم في كل مكان، ضد الاحتـ ـلال وداعميه، وليعلم هذا العـ ـدو والمنحازون لإرهـ ـابه، أنَّ لفلسطين وغـ ـزَّة والقدس والأقصى رجالاً وأحراراً يُلبّون نداء النصرة والتضامن، ويعلنون بصوت صادح وموقف واحد ضدّ الاحتـ ـلال وداعميه، ولتستمر الفعاليات والاعتصامات حتى وقف العـ ـدوان ورفع الحصار.

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