ماذا قالت حماس في ذكري اغتـ ـيال الاحتـ ـلال الشيخ أحمد ياسين؟

أصدرت حركة حماس بيانًا هامًا في الذكري الحادية والعشرون لاغتـ ـيال الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي الشيخ أحمد ياسين، وينشر “الموجز” أبرز ما جاء في بيان حماس خلال التقرير التالي.

أكدت حركة حماس أنها ماضية على نهج مؤسسها الشيخ أحمد ياسين، دفاعاً عن أرض فلسطين ومقدساتها، وتمسّكاً بالمقاومة خياراً استراتيجياً لتحقيق تطلعات الشعب في الحرية والاستقلال.

حركة حماس تحي ذكري اغتـ ـيال الاحتـ ـلال الشيخ أحمد ياسين

وقالت حركة حماس، في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق تليجرام، اليوم السبت: "تأتي الذكرى الحادية والعشرون لاغتـ ـيال الاحتـ ـلال الشيخ المؤسّس الشهيد أحمد ياسين، ليستذكر شعبنا الفلسطيني سيرته ومسيرته التي شكّلت مدرسة ربانية ومعلماً يستلهم منه شعبنا التمسّك بالحقوق، والثبات على الأرض، والصبر والرباط والتضحية، والدفاع عن الأرض والمقدسات".

حماس

حماس: اغتـ ـيال قاداتنا لم ولن يكسر إرادة صمود شعبنا

وأضافت حركة حماس : "إنَّ اغتـ ـيال الشيخ الشهيد أحمد ياسين واغتـ ـيال قادة شعبنا ورموزه الوطنية، لم ولن يكسر إرادة صمود شعبنا وبسالة قوّة مقاومتنا، ولن يفلح في تحقيق أهدافه العدوانية في تهجير شعبنا وطمس قضيتنا، فلن تزيدنا جرائم الاحتلال ضد شعبنا واغتيال قادتنا إلاَّ إصراراً وتمسّكاً بالحقوق والثوابت والمقاومة خياراً استراتيجياً لانتزاع حقوقنا وتحرير أرضنا والعودة إليها".

وتابعت حركة حماس: "إنَّ البذرة المباركة التي زرعها الشيخ الياسين على أرض فلسطين، حبّاً وتمسكاً بها، وإيماناً ويقيناً بحريتها واستقلالها، قد أثمرت صموداً أسطورياً في كل مراحل النضال والمقاومة ضد العـ ـدو الصهيوني، وليس آخرها معركة طوفان الأقصى التي كانت نموذجاً رائداً من نماذج الصبر والتضحية والرباط والصمود في التاريخ الحديث".

واستطردت حركة حماس: "تستذكر جماهير شعبنا وأمتنا في ذكرى استشهاده اليوم مقولاته الخالدة بأنَّ شعبنا العظيم على مدار التاريخ أثبت أنَّه الأقوى شكيمة والأصلب إرادة بين الشعوب، ولديه من الطاقات والثوابت الإيمانية ما يؤهله لمواجهة كل التحديات، وأنَّ التضحيات الجسام هي التي صقلت فيه حبّ الشهادة وزادت في نفوس أبنائه جرأة المقاومة والدفاع عن شرف الأمَّة ومقدساتها".

حماس: الشيخ أحمد ياسين كان مؤمناً بدور الأمتين العربية والإسلامية في الدفاع عن فلسطين

وأشارت حركة حماس إلى أن الراحل الشيخ أحمد ياسين كان مؤمناً بدور الأمتين العربية والإسلامية في الدفاع عن فلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك، فهو الذي كان يستنهض قادتها وشعوبها ليؤدّوا دورهم ويضطلعوا بمسئولياتهم في دعم شعب فلسطين وتعزيز صموده ومقاومته، وتوحيد كل الجهود للدفاع عن الأرض والمقدسات، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك".

حماس: نؤكّد أننا ماضون على نهج الشيخ أحمد ياسين ودربه ومسيرته

واختتمت حركة حماس بيانها بالقول: "في ذكرى استشهاد الشيخ المؤسّس أحمد ياسين، نؤكّد أننا ماضون على نهجه ودربه ومسيرته، وعلى عهد الوفاء لقادتنا وشهدائنا الأبرار، وأنَّ جرائم الاغتـ ـيال والاستهداف لقادتنا ورموزنا الوطنية، لن تفلح في ثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع، دفاعاً عن أرضه وثوابته ومقدساته".

حماس

تفاصيل استشهاد الشيخ أحمد ياسين

الجدير بالذكر أن الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة حماس، تم اغتـ ـياله من قبل طائرات جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، وكان يبلغ 65 عاما، بعد مغادرته مسجد المجمع الإسلامي المجاور لمنزله بعد أدائه صلاة الفجر يوم 22 مارس عام 2004، بعملية أشرف عليها رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي آنذاك أرئيل شارون.

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