الجيش الإسرائيلي و الشاباك يعلنان في بيان مشترك مقتل المتحدث بإسم حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" في بيان لهما، الخميس، إغتيال المتحدث بإسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

الجيش الإسرائيلي: القانوع قُتل إثر غارة إستهدفت شمال غزة

وقال الجيش في بيان: نفذ الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام ”الشاباك"

ليلة أمس غارة جوية في شمال غزة، أسفرت عن مقتل عبد اللطيف رجب جمعة القانوع، المتحدث بإسم حركة حماس.

وأضاف: "كان القانوع أحد أبرز المحرضين في حماس، وأحد عناصر الجناح العسكري للحركة".

وتابع: "استخدم القانوع منصات الإعلام بشكل منهجي لأغراض الدعاية والإرهاب النفسي ونشر معلومات كاذبة حول أنشطة حماس في قطاع غزة وخارجه".

وجاء في البيان: "سيواصل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" العمل على تفكيك القدرات الحكومية والعسكرية لحماس".

حماس نعته في بيان و أكدت على أن إغتياله سيجعلها تمضي في طريقها ولن تتوقف

بدورها فب نعت حركة حماس القانوع، مؤكدة أن استهداف قيادات المقاومة والمتحدثين بإسمها لن يوقف عزيمتها.

وتابعت "دماء الشهداء ستكون مصدر إلهام لمواصلة طريق المقاومة حتى التحرير والعودة".

كما نعت حركة المقاومة الشعبية الفلسطينية الشهيد القانوع.

و أضافت الحركة في بيان إن "طائرات الحقد الصهيوني" اغتالت الناطق باسم حماس في قصف همجي استهدف خيمته في جباليا البلد.

و أختتمت "دماء الشهداء أمانة لن نفرط فيها ولن نساوم عليها وستكون لعنة على المحتل".

من هو عبداللطيف القانوع



هو عبداللطيف رجب جمعة القانوع وُلد في جباليا شمالي قطاع غزة، عام 1981، وانضم إلى صفوف حركة حماس في عام 2000، بحسب وكالة شهاب التابعة لحماس.

عمل القانوع في مكاتب حركة حماس الإعلامية، قبل أن يتدرج ليصبح ناطقاً باسمها في شمالي القطاع سنة 2007، ثم ناطقاً إعلامياً باسم الحركة في 2016.

ويأتي مقتل القانوع بعد مقتل عدد من القيادات والوجوه البارزة في حركة حماس خلال الفترة التي أعقبت استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

إقرأ أيضاً

حماس تكشف عن تحركاتها لوقف العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي عن غـ ـزة

عاجل.. حماس تعلن استشهاد رئيس حكومتها في قطاع غـ ـزة