إسرائيل تعلن عن إغتيال أسامة طبش رئيس الإستخبارات العسكرية التابعة لحركة حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي عن نجاح عملية إغتيال رئيس جهاز المخابرات العسكرية لحركة حماس في جنوب غزة أمس المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي

إغتيال إثنين من قادة حماس بعد إستئناف الحرب

وأوضح الجيش في بيان أن "هذا القيادي هو أسامة طبش، وأنه كان أيضا رئيس وحدة الرصد والاستهداف التابعة للحركة".

ولم يصدر أي تعليق فوري من حماس، على ما قاله الجيش الإسرائيلي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن مقتل قائد جهاز الأمن العام في غزة رشيد جحجوح، ضمن سلسلة استهدافات لقياديين في حماس خلال الأيام الماضية، مع استئناف إسرائيل ضرباتها الجوية وعملياتها البرية في القطاع.



وأورد المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس أن الجيش وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) هاجما "خلال الأيام الأخيرة وقضيا على الإرهابي المدعو رشيد جحجوح قائد جهاز الأمن العام الحمساوي والذي تولى منصبه بعد القضاء على سلفه المدعو سامي عودة في يوليو 2024".

وأضاف أدرعي أن قوات الاحتلال اغتالت في غارة منفصلة إسماعيل عبد العال الذي "كان يعتبر عضوا بارزا في شبكة تهريب الأسلحة التابعة للجهاد الإسلامي".

هذا وكانت إسرائيل قد أعلنت ، الجمعة، إنه لاتوجد خيارات أمام حركة حماس سوى الرجوع للتفاوض أو مشاهدة قاداتها يتساقطون واحد تلو الأخر



جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها مندوب إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة داني دانون

وقال دانون أن: "بوسع حماس الرجوع والتفاوض أو الانتظار ورؤية قيادتها تسقط واحدا تلو الآخر".



من هو أسامة طبش

تولى طبش وشهرته " أبو علي" منصب رئيس الاستخبارات العسكرية لحماس وكان المسؤول عن تحديد الأهداف العسكرية الإسرائيلية قبيل وخلال عملية السابع من أكتوبر.

وكان مسؤولا عن تنفيذ عمليات عدة «من بينها العملية الانتحارية عام 2005 عند مفترق غوش قطيف، والتي أسفرت عن مقتل مسؤول في الشاباك» بحسب تقارير إسرائيلية.

فيما أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن طبش لعب دورًا محوريًا في تحديد أهداف القصف واقتحام المواقع العسكرية في محيط غزة.

وأضافت أن جهاز الاستخبارات الذي يترأسه هو من تولى إعداد قائمة الأهداف التي نفذتها وحدات النخبة في القسام فجر السابع من أكتوبر.

وبحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، و أُغتيل أسامة طبش في ضربة جوية دقيقة نُفذت بواسطة طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت موقعًا استخباراتيًا في وسط قطاع غزة. وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الضربة جاءت نتيجة "جهد استخباراتي متواصل" ضمن خطة تصفية قادة الصف الأول والثاني في القسام.

كما أوردت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" أن العملية نُفذت بعد رصد تحركاته لعدة أيام، معتبرة أن اغتياله هو جزء من استراتيجية استنزاف العقول المدبرة لهجمات القسام.

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