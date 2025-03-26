نتنياهو يشمت في حماس ويدعو المعارضة للتوقف عن مهاجمته

إتهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، المعارضة، بالسعي لإسقاط حكومته من خلال التظاهرات والإضرابات، المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



نتنياهو يحرض المعارضة ويشمت بحماس

و دعى نتنياهو المعارضة إلى التوقف عن التظاهرات وإغلاق الشوارع، في إشارة إلى الاحتجاجات المستمرة ضد حكومته. وقال: "إسرائيل كانت وستبقى ديمقراطية، ولن تشهد حربًا أهلية".

و أكد نتنياهو أن حكومته ستمضي كامل فترتها، رغم الضغوط الداخلية والخارجية، مشددًا على أن إسرائيل لن تتراجع عن سياستها في غزة ولن تخضع للمطالب الدولية بتخفيف الحصار أو وقف العمليات العسكرية.

و أضاف نتنياهو: "لم يسبق أن شهدنا مظاهرات كبيرة وعلنية في قطاع غزة ضد حكم حماس، وهذا تغيير جديد يُثبت أن سياستنا تنجح" وأضاف أن "المزيد والمزيد من الغزيين يرون أن حماس تجلب لهم الخراب والضياع".

وجدد نتنياهو تهديده لحركة حماس، مؤكدًا أنه إذا استمرت في رفض إطلاق سراح المحتجزين، فستواجه مزيدًا من الضغوط العسكرية والسياسية.

وقال: "قضينا على كثير من أذرع الشر التابعة لإيران، وسنواصل التصعيد حتى تحقيق أهدافنا."

نتنياهو يجدد تحذيراته لحماس

كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، تهديداته بالسيطرة على مناطق في قطاع غزة إذا لم تفرج حركة حماس عن المحتجزين المتبقين لديها.



وقال نتنياهو في جلسة استماع بالكنيست، قاطعتها أحيانا صيحات استهجان من المعارضة "كلما استمرت حماس في رفضها إطلاق سراح رهائننا، زاد الضغط الذي نمارسه".

وأضاف "هذا يشمل السيطرة على أراض، وإجراءات أخرى".

وأضاف "أقول هذا لزملائي في الكنيست، وأقولها أيضا لحماس، هذا يشمل الاستيلاء على أراض وإجراءات اخرى لن أفصلّها هنا".

حماس حذرت نتنياهو من محاولة إستعادة الرهائن بالقوة

بدورها فقد حذرت حركة حماس إسرائيل الأربعاء من أن المحتجزين في قطاع غزة سيعودون "قتلى في توابيت"، في حال واصلت استخدام القوة بعد استئناف هجماتها على القطاع.



واعتبرت الحركة، في بيان، أن العودة إلى الحرب بعد قرابة شهرين من وقف لإطلاق النار في غزة "كان قرارا مُبيّتا عند نتنياهو، لإفشال الاتفاق.. وعلى المجتمع الدولي والوسطاء الضغط لإلزامه بوقف العدوان والعودة لمسار المفاوضات".

وأضافت "تبذل المقاومة كل ما في وسعها للمحافظة على أسرى الاحتلال أحياء، لكن القصف الصهيوني العشوائي يعرض حياتهم للخطر"، محذرة من أنه "كلما جرّب الاحتلال استعادة أسراه بالقوة، عاد بهم قتلى في توابيت"

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