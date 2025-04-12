التوت.. كنز غذائي يلوّن صحتك بالحماية والوقاية تعرف علي فوائده

الفواكه والخضراوات ذات الألوان الزاهية لا تضيء أطباقنا فقط، بل تغذي أجسامنا بأعلى مستويات العناصر الغذائية. من بين هذه الكنوز الطبيعية، يبرز التوت كأحد أكثر الفواكه إشراقًا، ليس فقط بلونه المبهج، بل بخصائصه الصحية الفائقة. فبفضل محتواه الغني بمضادات الأكسدة، يلعب التوت دورًا مهمًا في مقاومة الالتهابات وحماية الجسم من العديد من الأمراض المرتبطة بتقدم العمر. ويرصد الموجز التفاصيل.

قلبك في أمان مع التوت: درع طبيعي ضد الأمراض القلبية

من أبرز فوائد التوت دوره الفعّال في الوقاية من أمراض القلب. فبفضل احتوائه على الفلافونويدات، وهي مركبات نباتية قوية مضادة للأكسدة، ينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب لدى من يستهلكونه بانتظام.

وقد صنّفت جمعية القلب الأمريكية (AHA) التوت ضمن قائمة الأطعمة الخارقة، إلى جانب سمك السلمون، الشوفان، الخضراوات الورقية الداكنة، والمكسرات والبذور.

وتُشير الجمعية إلى أن تناول التوت قد يقلل من احتمالية النوبات القلبية، خاصة لدى النساء، فضلًا عن تأثيره الإيجابي في خفض الكوليسترول الضار (LDL)، ضغط الدم الانقباضي، مؤشر كتلة الجسم، ومستويات السكر في الدم.

التوت وخفض ضغط الدم: دعم طبيعي لمرضى الوراثة القلبية

إذا كان لديك تاريخ عائلي مع أمراض القلب، فإن التوت قد يكون الحليف الغذائي الذي تبحث عنه. فبفضل خصائصه المضادة للأكسدة، يساعد التوت في خفض ضغط الدم، وهو أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب.

المركبات النباتية الموجودة في التوت تعمل على محاربة الالتهابات الجهازية المرتبطة بارتفاع الضغط، مما يساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وتحسين حالة الجسم بشكل عام.

سلاح مضاد للسرطان: كيف يحارب التوت الخلايا الخبيثة؟

ليس من المبالغة القول إن التوت يُمكن أن يكون عنصرًا دفاعيًا في مواجهة بعض أنواع السرطان.

الأنواع الغنية بالفلافونويدات مثل التوت الأزرق والتوت الأحمر أثبتت فعاليتها في الحماية من سرطانات الجهاز الهضمي، والثدي، وحتى الكبد، البروستاتا، البنكرياس، والرئة.

وتشير الدراسات إلى أن مركبات مثل الأنثوسيانين والفلافونويدات قد تساهم في تقليل الالتهاب، حماية الحمض النووي من التلف، ومنع انتشار الخلايا السرطانية.

اقرأ أيضًا :