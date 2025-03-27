المانجا ملكة الفواكه بين الطازج والعصير.. أيهما الأفضل لصحتك؟

تُعتبر المانجا واحدة من الفواكه الأكثر شيوعًا واستهلاكًا حول العالم، نظرًا لمذاقها الفريد وقيمتها الغذائية العالية. فهي غنية بالعناصر المفيدة التي تعزز الصحة وتمنح الجسم العديد من الفوائد، ومع ذلك، يطرح البعض تساؤلًا مهمًا: هل من الأفضل تناول المانجو كفاكهة طازجة أم على هيئة عصير؟

وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز الفوائد الصحية للمانجا ونوضح أيهما أكثر فائدة وفقًا لرأي الخبراء في مجال التغذية.

المانجا

تناول المانجو: فاكهة أم عصير؟



تشير الدكتورة غادة الصايغ، استشارية التغذية العلاجية وتغذية ما بعد جراحات السمنة، إلى أن تناول المانجو كفاكهة طازجة دون إضافة سكر هو الخيار الأكثر فائدة صحيًا، حيث إن استهلاك المانجو في شكل قطع يساعد في الحفاظ على العناصر الغذائية المهمة مثل البوتاسيوم، والذي يلعب دورًا أساسيًا في تنظيم مستويات الهرمونات، بما في ذلك هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر والاستجابة المناعية.

وعلى الرغم من أن العصير قد يكون خيارًا لذيذًا ومنعشًا، إلا أن عملية عصر المانجا تؤدي إلى فقدان بعض الألياف الغذائية الهامة، كما أن إضافة السكر قد تقلل من الفوائد الصحية وتجعلها خيارًا أقل مثالية لمن يسعون للحفاظ على مستويات السكر في الدم.

الفوائد الصحية للمانجو



تحتوي المانجو على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، مما يجعلها إضافة ممتازة للنظام الغذائي. إليك أبرز فوائدها:

1. تعزيز صحة الجهاز المناعي



تُعد المانجو مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة وفيتامين C، اللذين يلعبان دورًا أساسيًا في تعزيز وظائف الجهاز المناعي.

يساعد فيتامين C في تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، مما يحسن من قدرة الجسم على مقاومة العدوى والأمراض.

2. تحسين صحة الجهاز الهضمي



تحتوي المانجا على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تسهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتحسين حركة الأمعاء، والحد من مشكلات الإمساك المزمن.

كما أن احتواءها على فيتامين A والمعادن يساعد في دعم وظائف الجهاز الهضمي وتحسين امتصاص العناصر الغذائية.

3. تنظيم مستويات السكر في الدم



بالرغم من أن المانجو تُصنف كفاكهة حلوة المذاق، إلا أنها تحتوي على مركبات تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

تناول المانجا باعتدال دون إضافات سكرية يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن.

المانجا

أيهما الخيار الأفضل؟



إذا كنت تبحث عن الاستفادة القصوى من الفوائد الصحية للمانجا، فمن الأفضل تناولها كفاكهة طازجة بدلاً من العصير، حيث إن استهلاكها بشكلها الطبيعي يضمن حصول الجسم على الألياف الغذائية المهمة، فضلًا عن تجنب السكريات المضافة التي قد تؤثر سلبًا على الصحة.

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