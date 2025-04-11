المستشفيات التعليمية تطلق أول دبلومة مهنية معتمدة في القسطرة المخية التداخلية

في خطوة رائدة نحو تعزيز قدرات الأطباء المصريين في التخصصات الدقيقة، أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن تدشين أول دبلومة مهنية معتمدة للتدريب على القسطرة المخية التداخلية، وذلك من خلال مركز تدريب الهيئة. جاء ذلك بالتزامن مع مشاركتها في فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الثاني لتدخلات طب الأعصاب والأوعية الدموية لعلاج السكتات الدماغية، لتعلن عن نقلة نوعية في مجال التعليم الطبي المتخصص. ويرصد موقع الموجز التفاصيل.

الجلطات المخية... تحدٍ طبي في طليعة أولويات الطوارئ

أكد الأستاذ الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة، أن طب الطوارئ يحظى باهتمام مطلق نظرًا لأهميته القصوى عالميًا، مشددًا على أن الجلطات المخية والسكتات الدماغية تمثلان أحد أخطر أمراض الطوارئ وأكثرها شيوعًا وفقًا للإحصاءات العالمية. وأضاف أن تلك الأمراض باتت تمثل عبئًا متزايدًا خاصة في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، نتيجة تغير أنماط الحياة وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري.

وأشار إلى أن عامل الوقت وسرعة التدخل يظلان عنصرين حاسمين لإنقاذ حياة المريض، مؤكدًا أن مستشفيات الهيئة تقدم خدمات متقدمة في هذا المجال من خلال:

مستشفى المطرية التعليمي، شبين الكوم، أحمد ماهر، الساحل، بنها، ودمنهور التعليمية.

تدريب متخصص... خطوة حاسمة نحو الجاهزية السريرية

وأوضح عبد الغفار أن الهيئة لا تكتفي بتقديم الرعاية العلاجية، بل تسعى لتمكين كوادرها من خلال برامج تدريبية متخصصة. فقد نظمت الهيئة، عبر مركز تدريبها المعتمد من المجلس الصحي المصري، أول برنامج من نوعه في مصر للرعاية المتقدمة للسكتة الدماغية ASLS، المعتمد من جمعية القلب الأمريكية، في ديسمبر 2024.

ويهدف البرنامج إلى تزويد الفرق الطبية بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الحرجة مثل السكتات الدماغية، ويمثل هذا التدريب محطة أساسية في تطوير مستوى الرعاية الصحية المقدمة.

"Intervention Endovascular-Neuro Diploma"

دبلومة تخصصية لأول مرة في مصر في مجال القسطرة المخية

أعلنت الهيئة عن تقديم أول دبلومة مهنية متخصصة في القسطرة المخية التداخلية، معتمدة من نقابة الأطباء ومركز تدريب الهيئة، وجارٍ اعتمادها من المجلس الصحي المصري.

وتهدف الدبلومة إلى تأهيل الأطباء من تخصصات طب الأعصاب، جراحة المخ والأعصاب، والأشعة التداخلية، عبر برامج تدريبية عصرية يشرف عليها أساتذة واستشاريون متخصصون في القسطرة المخية وعلوم الأعصاب والرعاية المركزة.

وسيتبع التدريب منهجًا متكاملًا يتماشى مع أحدث الأدلة الإرشادية والبروتوكولات العالمية في هذا المجال، ما يجعلها علامة فارقة في منظومة التعليم الطبي التخصصي في مصر.

مشاركة رفيعة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر

تم الإعلان عن هذه المبادرة خلال مشاركة الأستاذ الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي أقيمت يوم الاثنين 7 أبريل بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب، برئاسة الدكتور أحمد البسيوني أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس.

وقد شهدت الجلس