استنساخ يدخل سباق السينما بإيرادات متواضعة... وسامح حسين في تجربة غير مسبوقة

في ثاني أيام طرحه بدور العرض السينمائي، حقق فيلم "استنساخ"، من بطولة الفنان سامح حسين، إيرادات بلغت 232,454 جنيهًا فقط يوم الخميس، ما يعكس انطلاقة متواضعة على مستوى شباك التذاكر، رغم كون العمل يقدم تجربة جديدة ومختلفة. ويكشف الموجز التفاصيل.



حبكة تدور بين الواقع والافتراض

ينتمي الفيلم إلى نوعية الغموض والتشويق، حيث تدور أحداثه داخل عالم الواقع الافتراضي، كاشفًا التأثير المتزايد للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على حياة البشر. العمل يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى سيطرة هذه الأنظمة على تفاصيل الحياة اليومية، وكيف يمكن للناس الاستفادة منها دون الوقوع في فخ مخاطرها.



سامح حسين يقلب المعادلة... من الكوميديا إلى التشويق

يمثل "استنساخ" مغامرة فنية جديدة للفنان سامح حسين، إذ يبتعد للمرة الأولى عن الأدوار الكوميدية التي اعتادها الجمهور، ليخوض تجربة مليئة بالإثارة والتشويق في إطار درامي مختلف كليًا عما قدمه سابقًا.



هبة مجدي تشارك البطولة... وإخراج وسيناريو برؤية عبد الرحمن محمد

تشارك الفنانة هبة مجدي في بطولة الفيلم إلى جانب سامح حسين، وسط كوكبة من النجوم. العمل من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد، الذي يقدّم من خلاله رؤية فنية جديدة، تسعى لمزج عناصر التكنولوجيا بالدراما الإنسانية في إطار تشويقي معاصر.

اقرأ أيضًا :