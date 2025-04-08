فيلم استنساخ يواجه شائعات الرقابة وسامح حسين يعتذر للجمهور.. قبل ساعات من العرض

يشهد اليوم الثلاثاء 8 أبريل العرض الخاص لفيلم استنساخ الذي يُعد بمثابة عودة للفنان سامح حسين إلى الساحة السينمائية بعد سنوات من الغياب، يشاركه البطولة الفنانة هبة مجدي إلى جانب نخبة من النجوم، ويُعرض الفيلم في إحدى دور السينما بمنطقة التجمع الخامس.

لكن هذا العرض لم يكن ليُقام دون ضجة سبقت موعده الأصلي، إذ كان من المفترض أن يُعرض الفيلم مساء أمس الاثنين، إلا أن الحضور تفاجأوا بإلغاء الحدث بشكل مفاجئ، مما فتح باب التكهنات وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي بأسئلة حول الأسباب الحقيقية للتأجيل.

شائعات الرقابة تحيط بفيلم استنساخ والمؤلف يوضح الحقيقة

عقب إلغاء العرض، انتشرت أنباء رصدها الموجز، تشير إلى أن فيلم استنساخ تم تأجيله بسبب اعتراضات رقابية، خاصةً أنه يتناول في بعض مشاهده الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من منظور إنساني.

هذه الأقاويل أثارت الكثير من الجدل، مما دفع السيناريست عبد الرحيم كمال للتدخل وتوضيح الموقف.

وأكد عبد الرحيم كمال أن كل ما يُقال عن الرقابة لا أساس له من الصحة، واصفًا إياها بمحاولات لإثارة البلبلة حول العمل.

وأوضح أن السبب الحقيقي لإلغاء العرض يعود إلى تأخر القائمين على الفيلم في تقديم طلب التصريح للرقابة، حيث تم تقديمه بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، ما استوجب تأجيل الحدث إلى اليوم التالي.

فيلم استنساخ

اعتذار رسمي من سامح حسين للجمهور

بدوره، حرص الفنان سامح حسين على تقديم اعتذار رسمي للجمهور والحاضرين الذين تواجدوا في السينما مساء أمس لحضور العرض الأول، مؤكدًا أن ما حدث كان خارجًا عن إرادتهم تمامًا.

وشدد على أن فريق العمل كان حريصًا على تنظيم عرض خاص يليق بالجمهور، وأن التأجيل مجرد إجراء تنظيمي لا أكثر.

سامح حسين

قضية فلسطينية بطابع إنساني وتشويق سينمائي

فيلم استنساخ ينتمي إلى نوعية الأعمال المشوّقة التي تمزج بين الإثارة والبُعد الإنساني، حيث يتناول جانبًا من القضية الفلسطينية وصراعاتها المتواصلة مع الاحتلال الإسرائيلي.

صناع فيلم استنساخ

فيلم استنساخ من إخراج عبد الرحمن محمد، ويشارك في بطولته إلى جانب سامح حسين وهبة مجدي، كل من هاجر الشرنوبي، محمد عز، وعدد من الوجوه البارزة في الساحة الفنية.

ومن المتوقع أن يحقق الفيلم صدى واسعًا ونجاحًا ملحوظًا، خاصةً في ظل طبيعة موضوعه الحساسة وأسلوبه الدرامي المختلف.

نجاح رمضان الماضي يعزز الحضور الفني لسامح حسين

جدير بالذكر أن الفنان سامح حسين كان قد تصدر محركات البحث خلال شهر رمضان، عقب عرضه لبرنامج "قطايف" عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، والذي قدّم من خلاله نصائح دينية وحياتية بأسلوب بسيط وجذاب، حظي بتفاعل كبير من الجمهور، وهو ما أعاد تسليط الضوء على حضوره الفني المتنوع، بين الكوميديا والدين والدراما.

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