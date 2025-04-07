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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الموجز كافية

فيلم "سيكو سيكو" يقتحم شاشات السعودية بعد تميزه في السينمات المصرية.. تعرف على موعد عرضه

فيلم سيكو سيكو
فيلم سيكو سيكو


يستعد جمهور السينما في المملكة العربية السعودية لاستقبال فيلم "سيكو سيكو" في دور العرض ابتداءً من الأول من مايو المقبل،  بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في السينمات المصرية، يأتي هذا الفيلم ليأخذ الجمهور السعودي في رحلة كوميدية اجتماعية مليئة بالإثارة والمفاجآت.

يرصد الموجز تفاصيل فيلم سيكو سيكو فيما يلي:

فيلم سيكو سيكو 

قصة فيلم سيكو سيكو وأحداثه 

تدور أحداث فيلم  "سيكو سيكو" في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يروي قصة شابين مختلفين تمامًا في حياتهما، أحدهما يعمل في شركة شحن بينما الآخر هو لاعب ألعاب فيديو. تنقلب حياتهما رأسًا على عقب عندما يتورطان في مشكلة ضخمة تجلب لهما تحديات كبيرة، ما يدفعهما للسعي للخروج منها بأقل الخسائر الممكنة. القصة مليئة بالتقلبات التي تعكس الصراع بين الواقع والخيال، وتطرح موضوعات مثيرة حول الصداقات والمواقف الحياتية غير المتوقعة.

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أبطال فيلم سيكو سيكو وفريق العمل

فيلم سيكو سيكو من بطولة مجموعة من النجوم البارزين، مثل عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة، وغيرهم. الفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، وهو من إنتاج شركة Film Square، تحت إشراف المنتج السينمائي أحمد بدوي.

فيلم سيكو سيكو 

إيرادات فيلم سيكو سيكو وتوقعات المستقبل

حقّق "سيكو سيكو" إيرادات قوية، حيث اقترب من دخول نادي المائة مليون جنيه بعد تحقيقه إيرادات يومية وصلت إلى ما يقرب من 75 مليون جنيه، مما يعكس تزايد الإقبال الجماهيري الكبير على الفيلم في دور العرض، مما تفوق على أفلام موسم عيد الفطر منها فيلم نجوم الساحل وفيلم الصفا ثانوية بنات وفيلم فار بسبح أرواح.

كما كشفت المؤشرات عن تفوق واضح الفيلم الذي حجز مقعده في الصدارة متجاوزًا منافسيه بهامش كبير من الإيرادات، ليشعل بذلك المنافسة مبكرًا على لقب الأفضل في هذا الموسم السينمائي

تشير التوقعات إلى أن الفيلم سيدخل قريبًا سيصل المائة مليون جنيه في الأيام المقبلة، وهو ما يعزز من مكانته في الساحة السينمائية.

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