سيكو سيكو يتصدر سباق إيرادات أفلام عيد الفطر ويشعل المنافسة الكوميدية في دور العرض

انطلق موسم أفلام عيد الفطر المبارك، حيث توافدت الجماهير إلى دور العرض للاستمتاع بتشكيلة من الأعمال الكوميدية والاجتماعية، التي تنوعت في مضمونها وأسلوبها الفني ومع بداية الأسبوع، تكشف المؤشرات عن تفوق واضح لفيلم "سيكو سيكو" الذي حجز مقعده في الصدارة متجاوزًا منافسيه بهامش كبير من الإيرادات، ليشعل بذلك المنافسة مبكرًا على لقب الأفضل في هذا الموسم السينمائي.

يرصد الموجز أبرز إيرادات الأفلام منهم فيلم سيكو سيكو

"سيكو سيكو" يتصدر المشهد بإيرادات تتجاوز 4 ملايين جنيه

جاء فيلم "سيكو سيكو" في المركز الأول بإيرادات يومية بلغت 4,454,237 جنيه، متربعًا على عرش شباك التذاكر منذ انطلاق الموسم.

الفيلم بطولة عصام عمر، طه دسوقي، سليمان عيد، وخالد الصاوي، ويقدم وجبة سينمائية تجمع بين الكوميديا والتشويق الاجتماعي.

تدور أحداثه حول شابين ينتميان لعالمين مختلفين؛ أحدهما موظف في شركة شحن، والآخر مهووس بألعاب الفيديو، يجد الاثنان نفسيهما في مواجهة أزمة كبيرة تفرض عليهما التعاون والخروج من المأزق بأقل الخسائر، ضمن سلسلة من المفاجآت والمواقف المضحكة.

العمل لا يكتفي بالإضحاك فقط، بل يعكس صراع الجيل الجديد بين الواقع والخيال، بأسلوب خفيف ومحبب للجمهور، ما ساهم في انتشاره السريع وإقبال المشاهدين عليه.

فيلم سيكو سيكو

"الصفا الثانوية بنات".. كوميديا في قلب المدرسة

أما المركز الثاني فكان من نصيب فيلم "الصفا الثانوية بنات" للنجم علي ربيع، الذي حقق 373,221 جنيه.

الفيلم ينتمي إلى نوعية الكوميديا الاجتماعية، ويجمع بين علي ربيع وبيومي فؤاد، محمد ثروت، أوس أوس، وسارة الشامي، تحت قيادة المخرج عمرو صلاح.

الصفا الثانوية بنات

تدور القصة حول مدرس تربية رياضية يُنقل للعمل في مدرسة ثانوية للبنات، لتبدأ مغامرة مليئة بالمواقف الطريفة والصدامات مع عالم مغاير تمامًا لطبيعة عمله.

نجح الفيلم في جذب شريحة واسعة من محبي الكوميديا الخفيفة، بفضل أداء علي ربيع وأسلوبه الساخر المحبب.

"نجوم الساحل" و"فار بـ 7 أرواح".. محاولات للحاق بركب المنافسة

في المرتبة الثالثة جاء فيلم "نجوم الساحل" بإيرادات بلغت 309,944 جنيه، متقدّمًا على فيلم "فار بـ 7 أرواح" الذي سجل 72,808 جنيه فقط ورغم الفارق الكبير في الإيرادات، لا تزال المنافسة مفتوحة، خصوصًا أن العروض لا تزال مستمرة.

فيلم "فار بـ 7 أرواح" يقدّم تركيبة فريدة من الكوميديا السوداء، حيث تدور أحداثه حول جثة غامضة تتنقل بين سبع شخصيات مختلفة، تسبب لهم الفوضى في حياتهم اليومية.

يشارك في بطولة الفيلم أكثر من 22 نجمًا من بينهم أحمد فتحي، إدوارد، سليمان عيد، ندى موسى، ويزو، وفرح الزاهد، ويُعد من إخراج شادي علي وتأليف محمد فاروق شيبا.

موسم واعد والمنافسة مستمرة حتى عيد الأضحى

رغم سيطرة "سيكو سيكو" على المشهد حاليًا، تبقى المنافسة مفتوحة، إذ يتوقع أن يشهد السوق تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار تدفق الجمهور في الإجازات وموسم الأعياد.

ومع اقتراب موسم عيد الأضحى، تتأهب شركات الإنتاج لإطلاق أفلام جديدة قد تغيّر معادلة الإيرادات وتعيد ترتيب قائمة الصدارة.

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