"سيكو سيكو" يكتسح المنافسة ويتصدر شباك تذاكر عيد الفطر بإيرادات تتجاوز 7 ملايين جنيه

اشتعلت المنافسة بين أربعة أفلام تتسابق لحصد أعلى الإيرادات خلال موسم عيد الفطر لعام 2025، ومع تنوع الأعمال المعروضة بين الكوميديا والدراما، تصدر فيلم "سيكو سيكو" المشهد بإيرادات لافتة، فيما تفاوت أداء باقي الأعمال على شباك التذاكر.

يرصد الموجز أبرز إيرادات الأفلام في دور العرض السينمائي فيما يلي:

فيلم سيكو سيكو

"سيكو سيكو" يتصدر الإيرادات ويتألق في العرض الخاص

حقق فيلم سيكو سيكو من بطولة النجمين عصام عمر وطه دسوقي، إيرادات وصلت إلى 7,123,054 جنيه حتى مساء السبت، ليتربع بذلك على عرش إيرادات موسم عيد الفطر.

وقد احتفل صناع الفيلم بالعرض الخاص داخل إحدى دور العرض بمدينة 6 أكتوبر، وسط حضور عدد من الفنانين والأصدقاء.

تميزت أجواء العرض بالحماس، حيث لفت طه دسوقي الأنظار بارتدائه الشال الفلسطيني، فيما حضر أيضًا كل من خالد الصاوي، أحمد داش، محمود عزب، وعدد من النجوم الشباب لدعم العمل الذي يلقى حاليًا إقبالًا جماهيريًا لافتًا.

"الصفا الثانوية بنات" حضور جماهيري متوسط رغم مشاركة نجوم الكوميديا

جاء في المركز الثاني فيلم الصفا الثانوية بنات محققًا إيرادات بلغت 630,159 جنيه، الفيلم من بطولة علي ربيع، أوس أوس، محمد ثروت، هالة فاخر، وئام مجدي، سارة الشامي، لينا صوفيا، إسراء رخا، وتوانا الجوهري، العمل من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، ومن إنتاج أحمد وكريم السبكي، بينما أخرجه عمرو صلاح.

ويُعرض الفيلم في موسم عيد الفطر ضمن أعمال تعتمد على الكوميديا والمواقف الطريفة، كما يظهر فيه عدد من النجوم كضيوف شرف لدعم الحبكة وتنوع الشخصيات.

الصفا الثانوية بنات

"نجوم الساحل" ثالث الترتيب بإيرادات متواضعة

حل فيلم نجوم الساحل في المركز الثالث محققًا 523,663 جنيه، الفيلم من بطولة أحمد داش ويشاركه كل من أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مايان السيد، مالك عماد، وعلي السبع، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.

ورغم مشاركة مجموعة من الوجوه الشابة الواعدة، إلا أن الفيلم لم يحقق القفزة المتوقعة في شباك التذاكر حتى الآن، ويأمل صناعه في تحسن الإقبال خلال الأيام المقبلة.

"فار بسبع ترواح" المركز الأخير بإيرادات خجولة

أما فيلم فار بسبع ترواح فجاء في المرتبة الرابعة والأخيرة، حيث لم تتجاوز إيراداته حاجز 104,579 جنيه، الفيلم من تأليف وسيناريو محمد فاروق شيبا، ومن إخراج شادي علي.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي يعتمد على البطولة الجماعية وتنوع الشخصيات.

ورغم الطابع الكوميدي للعمل، إلا أنه لم يحظَ حتى اللحظة بالزخم الجماهيري الكافي لدفعه نحو المقدمة، مما يضعه أمام تحدي حقيقي خلال الأيام المقبلة من الموسم.

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