بدأت الفنانة هبة مجدي الترويج لفيلمها السينمائي الجديد "استنساخ"، للفنان سامح حسين المقرر طرحه رسميًا في دور العرض المصرية يوم 9 أبريل 2025، ويأتي الفيلم في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالإثارة والتشويق، حيث تدور أحداثه حول تغوّل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تفاصيل الحياة اليومية، وتأثير ذلك على الإنسان والمجتمع، ويرصد الموجز تفاصيل الفيلم.

قصة فيلم استنساخ.. الذكاء الاصطناعي يهدد مستقبل البشرية

يحكي الفيلم قصة "يونس العربي"، وهو شاب يجد نفسه في مواجهة سلسلة من الأزمات بعد أن يتوغل الذكاء الاصطناعي في حياة البشر بشكل مبالغ فيه. يتعرض البطل لصراعات نفسية وتقنية، بعد أن تبدأ التقنية في اتخاذ قرارات مصيرية بدلًا من الإنسان ويُسلط الفيلم الضوء على التحديات الأخلاقية والعلمية التي تصاحب التطور التكنولوجي.

أبطال فيلم استنساخ وطاقم العمل

يشارك مع الفنان سامح حسين في بطولة الفيلم هبة مجدي، ويجمع بينهما أداء درامي وإنساني مختلف يُظهر وجهاً جديداً لكلٍ منهما، الفيلم من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد، الذي حرص على تقديم معالجة سينمائية غير تقليدية، تدمج بين الواقع والمستقبل الافتراضي، مع استخدام مؤثرات بصرية متطورة.

هبة مجدي تنشر البوستر الرسمي لفيلم استنساخ عبر "إنستجرام"

قامت الفنانة هبة مجدي بنشر البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة غامضة تعكس أجواء الفيلم المستقبلية، وعلّقت عليه بعبارة: "قريبًا في جميع دور العرض.. استعدوا لعالم مختلف"، وقد لاقى البوستر تفاعلًا واسعًا من متابعيها، الذين عبّروا عن حماسهم لمشاهدة الفيلم.

"استنساخ" ضمن موجة جديدة من الأفلام المصرية

يندرج فيلم "استنساخ" ضمن توجه جديد في السينما المصرية لاستكشاف موضوعات متعلقة بـ الذكاء الاصطناعي والخيال العلمي، وهو نوع نادرًا ما تتناوله الإنتاجات السينمائية المحلية، ويأمل صناعه أن يلقى الفيلم رواجًا جماهيريًا ويُحدث نقلة في نوعية الأفلام المعروضة في السوق المصري والعربي.

انتظار جماهيري وترقب نقدي

تتجه أنظار عشاق السينما خلال الأيام المقبلة نحو "استنساخ"، لا سيما في ظل غياب أفلام الخيال العلمي المحلية لفترات طويلة. ويأمل الجمهور في عمل مختلف يحمل رسائل فكرية عميقة، وسط تساؤلات حول مصير الإنسان في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع.

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