الأردن: الد.مار في غـ.ـزة يفوق الوصف وأعداد الضـ.ـحايا الأكبر في التاريخ المعاصر

في تصريح ناري يعكس خطورة الأوضاع في قطاع غزة، أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن حجم الدمار في القطاع "يفوق الوصف"، وأن أعداد الضحايا والخسائر تجاوزت أي معايير إنسانية أو أخلاقية، واصفًا ما يحدث بأنه "المجزرة الأكبر في التاريخ المعاصر". ويكشف الموجز التفاصيل في التقرير التالي.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، شدد الصفدي على أن "الأولوية الأولى للأردن في هذه المرحلة هي وقف العدوان والمجزرة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن ما يجري لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، ويجب أن يتوقف فورًا.

الصفدي: الاحتلال لا يجلب الاستقرار للمنطقة

وأشار الصفدي إلى أن هناك نمطًا جديدًا من التصعيد الإسرائيلي، يهدف لتحقيق "انتصار استراتيجي" ليس فقط في غزة، بل أيضًا في الضفة الغربية، في ظل استمرار سياسة الاحتلال والتهجير والدمار. وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يؤدي إلى الاستقرار في المنطقة، بل يزيد من التوتر والعنف.

وأضاف: "نعمل مع شركائنا الإقليميين والدوليين من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وضمان أمن واستقرار المنطقة بأسرها".

حصيلة الضحايا تتصاعد.. 26 شهيدًا خلال 24 ساعة

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 26 شهيدًا و106 مصابين، نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة التي لم تتوقف رغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.

وأكدت مصادر طبية أن كثيرًا من الضحايا هم من النساء والأطفال، وسط ظروف صحية كارثية تعيشها المستشفيات في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

منظمة الصحة العالمية: الوضع الصحي في غزة خطير للغاية

من جانبها، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن مخزون الأدوية في غزة قد وصل إلى مستويات خطيرة، بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل ومنع دخول المساعدات الإنسانية. وأوضحت أن استمرار هذه الأوضاع سيؤدي إلى كارثة صحية لا يمكن السيطرة عليها.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى ضرورة الإفراج عن جميع الرهائن ووقف فوري لإطلاق النار، مؤكدًا أن الحل الوحيد هو إنقاذ الأرواح عبر فتح ممرات إنسانية وإيصال المساعدات إلى المدنيين العالقين تحت القصف والحصار.

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