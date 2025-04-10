جريمة بنكهة النار.. إحالة قاتل زوجته في المنيا إلى المفتي تمهيدًا لإعدامه

في مشهد مأساوي هزّ محافظة المنيا، قررت محكمة جنايات المنيا إحالة أوراق متهم إلى فضيلة المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في الحكم عليه بالإعدام شنقًا، بعد إدانته بقتل زوجته حرقًا إثر خلافات أسرية. ويكشف الموجز التفاصيل.

محاكمة دامية تحت قبة العدالة



انعقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح الشربيني، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم رحيم وأحمد محمد صالح، وأمانة سر كل من مرقص نبيل، محمد مصطفى هارون وخالد محمد عبدالغني. استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع والادعاء، قبل أن تصدر قرارها بإحالة الأوراق للمفتي، وتحديد جلسة النطق بالحكم في دور شهر يونيو المقبل.

تفاصيل ليلة الاشتعال: نار الغضب تلتهم روح زوجة



تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، عندما تلقّت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا عاجلاً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بقيام أحد الأشخاص بسكب البنزين وإشعال النيران داخل منزل الزوجية، ما أسفر عن مصرع زوجته في الحال.

القبض على الجاني: كرم يشعل الكارثة ويدفع الثمن



فور تلقي البلاغ، تحرّك فريق من البحث الجنائي وتمكن من القبض على المتهم، ويدعى كرم. ش. م، البالغ من العمر 38 عامًا، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اتهامات ثقيلة وأدلة دامغة



أمر المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن ثبت قيامه بإشعال النار عمدًا في منزل زوجته إثر خلافات زوجية، مما تسبب في وفاتها.



جاء في أمر الإحالة أن المتهم لم يكتفِ بالتهديد أو الترويع، بل أقدم على تنفيذ جريمته بدم بارد، ليطالب المحامي العام بتطبيق أقصى عقوبة وفقًا لمواد قانون العقوبات، وتحقيق العدالة لروح المجني عليها.

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